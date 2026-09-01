Informations pratiques

Quatzenheim

Les Fermes de Noël

Quatzenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-12 15:00:00

fin : 2026-12-12 22:00:00

Date(s) :

2026-12-12

Les fermes ouvrent leurs portes pour vous emmener vers la magie de Noël art et artisanat, visite du Père Noël, nombreuses animations musicales et restauration

Venez célébrer la magie de Noël à Quatzenheim !

Le samedi 12 décembre, de 15h à 22h, Quatzenheim se transformera en véritable pays des merveilles avec les Fermes de Noël ! Quatre magnifiques corps de ferme ouvriront leurs portes pour vous plonger dans l’ambiance festive et chaleureuse de cette période tant attendue.

Les rues du village seront magnifiquement décorées pour l’occasion, créant une atmosphère féérique propice à la découverte et à l’émerveillement. Le marché de Noël se poursuivra ainsi dans les rues, offrant encore plus d’animations et de stands où vous pourrez dénicher des cadeaux uniques.

Profitez des nombreuses animations qui raviront petits et grands ateliers, spectacles, et bien d’autres surprises vous attendent !

Les Fermes de Noël soutiennent la solidarité en collectant des jouets et des produits d’hygiène. Apportez un jouet que vous n’utilisez plus pour faire plaisir aux enfants dans le besoin. Tous les dons seront remis au Secours Populaire.

Pour ajouter à la magie, une boîte aux lettres sera installée sur la place du marché, où les enfants pourront déposer leurs lettres pour le Père Noël.

Et que serait un marché de Noël sans ses délices ? Savourez un bon vin chaud, une bonne crêpe, une soupe ou encore une baguettines qui éveilleront vos papilles !

N’oubliez pas, le Père Noël sera présent pour récompenser les enfants ! Une belle occasion de prendre une photo et de partager un moment magique.

Ne manquez pas cet événement incontournable qui promet de rassembler tout le monde dans la joie et la convivialité. Nous vous attendons nombreux pour célébrer ensemble Noël à Quatzenheim ! 0 .

Quatzenheim 67117 Bas-Rhin Grand Est +33 6 47 80 57 26

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English :

The farms are opening their doors to take you on a journey into the magic of Christmas: art and crafts, a visit from Santa Claus, plenty of musical entertainment, and food and drink

L’événement Les Fermes de Noël Quatzenheim a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg