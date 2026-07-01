Les festivités du 14 juillet rue du stade Jœuf

Informations pratiques

Jœuf

Les festivités du 14 juillet

rue du stade Complexe sportif Alfo Platini Jœuf Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-07-14 11:00:00

fin : 2026-07-14 23:30:00

Date(s) :

2026-07-14

Les festivités du 14 juillet organisées par la Mairie de Joeuf

Entrée libre

Cérémonie officielle place de l’hôtel de ville à partir de 11h

La suite du programme au complexe sportif Aldo Platini:

Animations musicales

Animations pour les enfants

Distribution de lampions

Feu d’artifice

Buvette et restauration sur placeTout public

0 .

rue du stade Complexe sportif Alfo Platini Jœuf 54240 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 22 20 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

July 14th celebrations organized by the Joeuf City Hall

Free admission

Official ceremony at the Town Hall Square starting at 11 a.m.

The rest of the program takes place at the Aldo Platini Sports Complex:

Live music

Children’s activities

Lantern giveaway

Fireworks

Refreshments and food available on site

L’événement Les festivités du 14 juillet Jœuf a été mis à jour le 2026-07-01 par MILTOL