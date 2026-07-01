Les festivités du 14 juillet rue du stade Jœuf
mardi 14 juillet 2026 · rue du stade · Jœuf
Informations pratiques
Jœuf
Les festivités du 14 juillet
rue du stade Complexe sportif Alfo Platini Jœuf Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-07-14 11:00:00
fin : 2026-07-14 23:30:00
Date(s) :
2026-07-14
Les festivités du 14 juillet organisées par la Mairie de Joeuf
Entrée libre
Cérémonie officielle place de l’hôtel de ville à partir de 11h
La suite du programme au complexe sportif Aldo Platini:
Animations musicales
Animations pour les enfants
Distribution de lampions
Feu d’artifice
Buvette et restauration sur placeTout public
0 .
rue du stade Complexe sportif Alfo Platini Jœuf 54240 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 22 20 60
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English :
July 14th celebrations organized by the Joeuf City Hall
Free admission
Official ceremony at the Town Hall Square starting at 11 a.m.
The rest of the program takes place at the Aldo Platini Sports Complex:
Live music
Children’s activities
Lantern giveaway
Fireworks
Refreshments and food available on site
L’événement Les festivités du 14 juillet Jœuf a été mis à jour le 2026-07-01 par MILTOL