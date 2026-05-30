Les Fêtes de l’Ostra Marennes Marennes-Hiers-Brouage

Informations pratiques

Marennes-Hiers-Brouage

Les Fêtes de l’Ostra

Marennes Chenal de la Cayenne Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-17 23:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Un événement festif et convivial, comme au cœur d’un village ostréicole, mettant en valeur le fleuron d’une filière les Huîtres Marennes Oléron IGP & Label Rouge.

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Marennes Chenal de la Cayenne Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English : Les Fêtes de l’Ostra

A festive and convivial event, just like in the heart of an oyster-farming village, showcasing the jewel in the crown of the industry: Marennes-Oléron IGP & Label Rouge oysters.

L’événement Les Fêtes de l’Ostra Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes