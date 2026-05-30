Les Fêtes de l’Ostra Marennes Marennes-Hiers-Brouage
samedi 17 octobre 2026 · Marennes · Marennes-Hiers-Brouage
Informations pratiques
Marennes-Hiers-Brouage
Les Fêtes de l’Ostra
Marennes Chenal de la Cayenne Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-10-17 23:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Un événement festif et convivial, comme au cœur d’un village ostréicole, mettant en valeur le fleuron d’une filière les Huîtres Marennes Oléron IGP & Label Rouge.
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Marennes Chenal de la Cayenne Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English : Les Fêtes de l’Ostra
A festive and convivial event, just like in the heart of an oyster-farming village, showcasing the jewel in the crown of the industry: Marennes-Oléron IGP & Label Rouge oysters.
L’événement Les Fêtes de l’Ostra Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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