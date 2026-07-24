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AGENDA · Loupiac

Les fêtes de Loupiac Loupiac

vendredi 7 août 2026 · Loupiac

Les fêtes de Loupiac Loupiac

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Ville
46350 Loupiac
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Loupiac

Les fêtes de Loupiac

Loupiac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-07

Vendredi 8 août Marché gourmand à 19h et Still Rockin'Band puis DJ Sébastien B

Samedi 9 août Pétanque à 14h / Petite restauration à partir de 19h avec le groupe Duoctopus et DJ Anouar

Dimanche 10 août Repas traditionnel à 19h et le Groupe Something

Vendredi 8 août Marché gourmand à 19h et Still Rockin'Band puis DJ Sébastien B

Samedi 9 août Pétanque à 14h / Petite restauration à partir de 19h avec le groupe Duoctopus et DJ Anouar

Dimanche 10 août Repas traditionnel à 19h et le Groupe Something

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Loupiac 46350 Lot Occitanie +33 6 72 12 13 40 

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English :

Friday, August 8: Gourmet Marché at 7 p.m., followed by Still Rockin’ Band and DJ Sébastien B

Saturday, August 9: Pétanque at 2 p.m. / Light refreshments starting at 7 p.m. with the band Duoctopus and DJ Anouar

Sunday, August 10: Traditional meal at 7 p.m. and the band Something

L’événement Les fêtes de Loupiac Loupiac a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Vallée de la Dordogne

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