Les fêtes de Loupiac Loupiac
vendredi 7 août 2026 · Loupiac
Informations pratiques
Loupiac
Les fêtes de Loupiac
Loupiac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-07
Vendredi 8 août Marché gourmand à 19h et Still Rockin'Band puis DJ Sébastien B
Samedi 9 août Pétanque à 14h / Petite restauration à partir de 19h avec le groupe Duoctopus et DJ Anouar
Dimanche 10 août Repas traditionnel à 19h et le Groupe Something
Vendredi 8 août Marché gourmand à 19h et Still Rockin'Band puis DJ Sébastien B
Samedi 9 août Pétanque à 14h / Petite restauration à partir de 19h avec le groupe Duoctopus et DJ Anouar
Dimanche 10 août Repas traditionnel à 19h et le Groupe Something
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Loupiac 46350 Lot Occitanie +33 6 72 12 13 40
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English :
Friday, August 8: Gourmet Marché at 7 p.m., followed by Still Rockin’ Band and DJ Sébastien B
Saturday, August 9: Pétanque at 2 p.m. / Light refreshments starting at 7 p.m. with the band Duoctopus and DJ Anouar
Sunday, August 10: Traditional meal at 7 p.m. and the band Something
L’événement Les fêtes de Loupiac Loupiac a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Vallée de la Dordogne
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