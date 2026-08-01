Les feux de l’Adour LABATUT-RIVIERE Labatut-Rivière

Informations pratiques

Labatut-Rivière

Les feux de l’Adour

LABATUT-RIVIERE Au pont de l’Adour Labatut-Rivière Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

La soirée repas feu d’artifice et bal revient à Labatut-Rivière !

Programme

19h Apéritif animé par Jazz Band Circus Orphéon

20h30 Repas champêtre (sur réservation avant le 8 août)

Menu à 22€ entrée, entrecôte de 250g & gratin dauphinois, fromage fermier (Coulom de Caussade), tarte aux pommes (Bruno clerc Lascazères), café, vin compris.

Menu 12 ans à 10€ entrée, saucisses avec sa garniture, dessert.

Penser à amener ses couverts.

A partir de 23h grand Feux d’artifice

A minuit, bal avec le podium Caïman

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LABATUT-RIVIERE Au pont de l’Adour Labatut-Rivière 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 20 97 81 88

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English :

The dinner, fireworks, and dance party are back in Labatut-Rivière!

Program:

7:00 p.m.: Aperitif with live music by the Jazz Band Circus Orphéon

8:30 p.m.: Country-style dinner (reservations required by August 8)

Menu for 22? appetizer, 250g ribeye steak & gratin dauphinois, farm-fresh cheese (Coulom de Caussade), apple tart (Bruno Clerc Lascazères), coffee, wine included.

Menu for children under 12: 10?—appetizer, sausages with sides, dessert.

Please remember to bring your own cutlery.

Starting at 11:00 PM: Grand Fireworks Display

At midnight, dance party with the Ca%EFman band

L’événement Les feux de l’Adour Labatut-Rivière a été mis à jour le 2026-07-28 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65