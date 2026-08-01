Les feux de l’Adour LABATUT-RIVIERE Labatut-Rivière
vendredi 14 août 2026 · LABATUT-RIVIERE · Labatut-Rivière
Informations pratiques
Labatut-Rivière
Les feux de l’Adour
LABATUT-RIVIERE Au pont de l’Adour Labatut-Rivière Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
La soirée repas feu d’artifice et bal revient à Labatut-Rivière !
Programme
19h Apéritif animé par Jazz Band Circus Orphéon
20h30 Repas champêtre (sur réservation avant le 8 août)
Menu à 22€ entrée, entrecôte de 250g & gratin dauphinois, fromage fermier (Coulom de Caussade), tarte aux pommes (Bruno clerc Lascazères), café, vin compris.
Menu 12 ans à 10€ entrée, saucisses avec sa garniture, dessert.
Penser à amener ses couverts.
A partir de 23h grand Feux d’artifice
A minuit, bal avec le podium Caïman
.
LABATUT-RIVIERE Au pont de l’Adour Labatut-Rivière 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 20 97 81 88
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The dinner, fireworks, and dance party are back in Labatut-Rivière!
Program:
7:00 p.m.: Aperitif with live music by the Jazz Band Circus Orphéon
8:30 p.m.: Country-style dinner (reservations required by August 8)
Menu for 22? appetizer, 250g ribeye steak & gratin dauphinois, farm-fresh cheese (Coulom de Caussade), apple tart (Bruno Clerc Lascazères), coffee, wine included.
Menu for children under 12: 10?—appetizer, sausages with sides, dessert.
Please remember to bring your own cutlery.
Starting at 11:00 PM: Grand Fireworks Display
At midnight, dance party with the Ca%EFman band
L’événement Les feux de l’Adour Labatut-Rivière a été mis à jour le 2026-07-28 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65