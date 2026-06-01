Les feux d’Norine fêtent les 10 ans des Sonorines !, Parking de la salle des fêtes de Sainte Honorine la Guillaume, La Carneille
Les feux d’Norine fêtent les 10 ans des Sonorines !, Parking de la salle des fêtes de Sainte Honorine la Guillaume, La Carneille samedi 13 juin 2026.
Les feux d’Norine fêtent les 10 ans des Sonorines ! Samedi 13 juin, 23h00 Parking de la salle des fêtes de Sainte Honorine la Guillaume Orne
Prix libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T23:00:00+02:00 – 2026-06-13T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-13T23:00:00+02:00 – 2026-06-13T23:59:00+02:00
Parking de la salle des fêtes de Sainte Honorine la Guillaume Route du Bois André, 61210 Sainte Honorine la Guillaume La Carneille 61210 Orne Normandie
Poppers Frontale, fanfare percutante
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