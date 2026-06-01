Les Fièvres Musicales – 5e édition
Les Fièvres Musicales – 5e édition lundi 15 juin 2026.
Créées en 2021, les Fièvres musicales associent une saison
de manifestations musicales dans les hôpitaux de l’AP-HP et des hôpitaux
partenaires, et un festival annuel de piano et de musique de chambre dans les bâtiments
et jardins de l’hôpital Pitié-Salpêtrière. Ouverts à tous, patients, soignants
et visiteurs extérieurs, ces moments musicaux sont organisés par l’AP-HP en
partenariat avec les facultés de Santé et de Lettres de Sorbonne Université.
Festival de piano et de musique de chambre de l’AP-HP et Sorbonne Université
Du lundi 15 juin 2026 au dimanche 05 juillet 2026 :
gratuit Tout public. A partir de 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-15T02:00:00+02:00
fin : 2026-07-06T01:59:59+02:00
Date(s) :
https://sante.sorbonne-universite.fr/evenements/5e-edition-des-fievres-musicales-edition-speciale-maladies-rares