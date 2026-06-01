Créées en 2021, les Fièvres musicales associent une saison

de manifestations musicales dans les hôpitaux de l’AP-HP et des hôpitaux

partenaires, et un festival annuel de piano et de musique de chambre dans les bâtiments

et jardins de l’hôpital Pitié-Salpêtrière. Ouverts à tous, patients, soignants

et visiteurs extérieurs, ces moments musicaux sont organisés par l’AP-HP en

partenariat avec les facultés de Santé et de Lettres de Sorbonne Université.

Festival de piano et de musique de chambre de l’AP-HP et Sorbonne Université

Du lundi 15 juin 2026 au dimanche 05 juillet 2026 :

gratuit Tout public. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-15T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-06T01:59:59+02:00

Date(s) :



https://sante.sorbonne-universite.fr/evenements/5e-edition-des-fievres-musicales-edition-speciale-maladies-rares



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