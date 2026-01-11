Les films du sous sol : « Suzanne, jour après jour », un film de Stéphane Manchematin et Serge Steyer Bibliothèque Claude Lévi-Strauss Paris

La vieillesse n’est pas toujours un naufrage. Suzanne en témoigne avec douceur. Elle incarne un mode de vie autarcique, qu’on pourrait croire disparu. Sa solitude n’est pas un fardeau puisqu’elle vit pleinement dans le présent à coudre, à jardiner, à cuisiner, à répéter des gestes immémoriaux. Suzanne Claudel vit sans eau ni électricité courante dans la ferme familiale qui l’a vue naître en 1930, à Rochesson dans les Hautes-Vosges.

Attentifs à ses moindres gestes, Stéphane Manchematin et Serge Steyer réalisent après L’Esprit des lieux un portrait délicat au fil des saisons. Suzanne incarne à sa manière un certain esprit de résistance, au temps qui passe comme à l’air du temps. Son mode de vie basse-consommation et radicalement autosuffisant serait presque un modèle pour une société qui cherche des solutions pour réduire son empreinte sur l’environnement.

La séance est animée par les bibliothécaires. La projection sera suivie d’un échange avec le public.

Durée de la projection : 86 mn

Langues et sous-titres : français

La bibliothèque vous invite à la projection du film documentaire « Suzanne, jour après jour » réalisé par Stéphane Manchematin et Serge Steyer (2023, 86 mn).



Suzanne est une vieille dame aux yeux pétillants. Pour sa retraite, cette professeur de mathématiques a décidé de revenir dans la maison où elle et ses ancêtres sont nés. Sa vie s’écoule paisiblement avec la même curiosité et la même joie de vivre, en harmonie avec les êtres autour d’elle.

Le samedi 07 février 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit

Sur inscription au 01 40 35 96 46 ou bibliotheque.claude.levi-strauss@paris.fr

Public adultes.

Bibliothèque Claude Lévi-Strauss 41 avenue de Flandre 75019 Paris

+33140359646 bibliotheque.claude.levi-strauss@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeclaudelevistraussparis19 https://www.facebook.com/bibliothequeclaudelevistraussparis19



