Les Folies Estivales Théâtre Apollinaire Éclats d’Amour Combrit
Les Folies Estivales Théâtre Apollinaire Éclats d’Amour Combrit dimanche 16 août 2026.
Combrit
Les Folies Estivales Théâtre Apollinaire Éclats d’Amour
Rue du bac Combrit Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
17 mars 1916. Sur le front, Guillaume Apollinaire reçoit un éclat d’obus à la tête et, en attendant les secours, se remémore ses amours Lou, Marie, Madeleine, mais aussi le Bateau lavoir, Braque, Picasso, Max Jacob et sa mère dont l’amour lui a si cruellement manqué. Dans la fièvre de l’homme blessé, les deux visages de Lou et Madeleine se confondent. Parlant à l’une et pensant à l’autre, il ne peut choisir entre corps et âme, entre passion et paix. Une dramaturgie et une histoire originale, dans lesquelles les vers d’Apollinaire trouvent toute leur place. Entre Littérature et Histoire, un voyage poignant et sensible dans cet univers sordide qui a forgé la légende de cet immense poète.
Spectacle écrit et mis en scène par Stéphane Titeca, interprété par Pierre Jouvencel, avec la voix d’Agathe Sanchez. Un spectacle de la Compagnie Elegie. .
Rue du bac Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 56 33 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les Folies Estivales Théâtre Apollinaire Éclats d’Amour Combrit a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Destination Pays Bigouden
À voir aussi à Combrit (Finistère)
- Expo peinture Davidovich Rue des Glénans Combrit 28 mai 2026
- Expo peinture Maurice Le Breton Quai Jacques de Thézac Combrit 28 mai 2026
- Expo Vincent Jézéquelou, Léa Lucas, Annabelle Senit, Nicolas Scoubart, Joey Brusquet, Ronan Le Poupon Rue des Glénans Combrit 29 mai 2026
- Événement caritatif Arrivée de la 34ème étape du défi de François Blériot Stade de Croas Ver Combrit 29 mai 2026
- Expo peinture Fançoise Botrel-Rey Rue des Glénans Combrit 4 juin 2026