Combrit

Les Folies Estivales Théâtre Apollinaire Éclats d’Amour

Rue du bac Combrit Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

17 mars 1916. Sur le front, Guillaume Apollinaire reçoit un éclat d’obus à la tête et, en attendant les secours, se remémore ses amours Lou, Marie, Madeleine, mais aussi le Bateau lavoir, Braque, Picasso, Max Jacob et sa mère dont l’amour lui a si cruellement manqué. Dans la fièvre de l’homme blessé, les deux visages de Lou et Madeleine se confondent. Parlant à l’une et pensant à l’autre, il ne peut choisir entre corps et âme, entre passion et paix. Une dramaturgie et une histoire originale, dans lesquelles les vers d’Apollinaire trouvent toute leur place. Entre Littérature et Histoire, un voyage poignant et sensible dans cet univers sordide qui a forgé la légende de cet immense poète.

Spectacle écrit et mis en scène par Stéphane Titeca, interprété par Pierre Jouvencel, avec la voix d’Agathe Sanchez. Un spectacle de la Compagnie Elegie. .

Rue du bac Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 56 33 14

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L’événement Les Folies Estivales Théâtre Apollinaire Éclats d’Amour Combrit a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Destination Pays Bigouden