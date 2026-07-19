Les folies maritimes Le Lémovice Marennes-Hiers-Brouage
jeudi 20 août 2026 · Le Lémovice · Marennes-Hiers-Brouage
Informations pratiques
Marennes-Hiers-Brouage
Les folies maritimes
Le Lémovice 3 Place des Halles Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:00:00
fin : 2026-08-20 01:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Les Folies Maritimes brasero, festival de musique électronique au Lemovice de Marennes.
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Le Lémovice 3 Place des Halles Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 80 24
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English : Maritime Extravagances
Les Folies Maritimes: a bonfire and electronic music festival at Lemovice in Marennes.
L’événement Les folies maritimes Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-07-19 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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