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AGENDA · Marennes-Hiers-Brouage

Les folies maritimes Le Lémovice Marennes-Hiers-Brouage

jeudi 20 août 2026 · Le Lémovice · Marennes-Hiers-Brouage

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Le Lémovice
Adresse
3 Place des Halles
Ville
17320 Marennes-Hiers-Brouage
Département
Charente-Maritime
Tarif

Marennes-Hiers-Brouage

Les folies maritimes

Le Lémovice 3 Place des Halles Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:00:00
fin : 2026-08-20 01:00:00

Date(s) :
2026-08-20

Les Folies Maritimes brasero, festival de musique électronique au Lemovice de Marennes.
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Le Lémovice 3 Place des Halles Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 80 24 

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English : Maritime Extravagances

Les Folies Maritimes: a bonfire and electronic music festival at Lemovice in Marennes.

L’événement Les folies maritimes Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-07-19 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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