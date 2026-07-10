Les Fo’Plafonds | Humour musical Théâtre de la Fleuriaye Carquefou

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 20:45 – 22:15

Gratuit : non De 21 € à 36 € selon la formule et l’emplacement choisis Billetterie :02 28 22 24 24Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18htheatre@mairie-carquefou.frwww.theatre-carquefou.fr Tout public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Entre folie créative et précision technique, les Fo’Plafonds revisitent avec humour et panache les grands tubes, du rock à la chanson populaire.Sur scène, chaque objet du décor (tuyaux, bidons, casseroles, balais…) se transforme en percussion, corde ou soufflerie. De cet orchestre de brocante, les huit artistes, musiciens et chanteurs, reconstituent avec une fidélité surprenante les morceaux d’un répertoire éclectique et débridé, traversant les époques et les styles. De Dalida à AC/DC, de Carmen à Charlie Parker, chaque performance devient une fête sonore et visuelle.Fier de ses racines en Pays-de-la-Loire, ce groupe né en 2015 vient de célébrer ses dix ans sur la scène de l’Olympia. De retour dans leur région, ils électriseront La Fleuriaye avec leur humour burlesque et leur énergie décalés, pour donner le coup d’envoi de notre saison culturelle. — “Un orchestre de bric et de broc avec un esprit burlesque façon Chaplin et cartoon qui reprend les codes des clowns et de la magie.” Radio France — Avec : Fabrice Guilbault, Marlène Pécot, Julien Thomas, François Babin, Pierre Derrien, Antoine Bouillaud, Benjamin Giet, Adèle CamaraTechnique : Fabrice Moreau, Frederic Retailleau, Malik Malassis, Florent Prin, Steve LeveillieProduction : Encore Un Tour

Théâtre de la Fleuriaye Carquefou 44470

02 28 22 24 24 http://www.theatre-carquefou.fr



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