Les Fo’Plafonds | Humour musical, Théâtre de la Fleuriaye, Carquefou

Informations pratiques

Les Fo’Plafonds | Humour musical Samedi 19 septembre, 20h45 Théâtre de la Fleuriaye Loire-Atlantique

De 21 € à 36 € selon la formule et l’emplacement choisis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:45:00+02:00 – 2026-09-19T22:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:45:00+02:00 – 2026-09-19T22:15:00+02:00

Entre folie créative et précision technique, les Fo’Plafonds revisitent avec humour et panache les grands tubes, du rock à la chanson populaire.

Sur scène, chaque objet du décor (tuyaux, bidons, casseroles, balais…) se transforme en percussion, corde ou soufflerie. De cet orchestre de brocante, les huit artistes, musiciens et chanteurs, reconstituent avec une fidélité surprenante les morceaux d’un répertoire éclectique et débridé, traversant les époques et les styles. De Dalida à AC/DC, de Carmen à Charlie Parker, chaque performance devient une fête sonore et visuelle.

Fier de ses racines en Pays-de-la-Loire, ce groupe né en 2015 vient de célébrer ses dix ans sur la scène de l’Olympia. De retour dans leur région, ils électriseront La Fleuriaye avec leur humour burlesque et leur énergie décalés, pour donner le coup d’envoi de notre saison culturelle.

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“Un orchestre de bric et de broc avec un esprit burlesque façon Chaplin et cartoon qui reprend les codes des clowns et de la magie.” Radio France

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Avec : Fabrice Guilbault, Marlène Pécot, Julien Thomas, François Babin, Pierre Derrien, Antoine Bouillaud, Benjamin Giet, Adèle Camara

Technique : Fabrice Moreau, Frederic Retailleau, Malik Malassis, Florent Prin, Steve Leveillie

Production : Encore Un Tour

Théâtre de la Fleuriaye 30 boulevard Ampère 44470 Carquefou Carquefou 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 28 22 24 24 http://wwww.theatre-carquefou.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.theatre-carquefou.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 28 22 24 24 »}] Doté d’un théâtre à l’italienne de 814 places, l’ECC La Fleuriaye propose une saison culturelle éclectique à destination de tous : amoureux de théâtre, passionné de danse, féru de musique ou encore néophyte curieux.

Chaque année, le Théâtre de la Fleuriaye accueille ainsi plus de 30 000 spectateurs et 6 000 abonnés.

Festif, inventif et décoiffant, le spectacle des Fo’Plafonds transforme les objets du quotidien en instruments de musique improbables qui résonnent de façon bluffante.

Filip Veirman