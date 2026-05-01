Les Foulées de la Foire aux vins Guebwiller
Les Foulées de la Foire aux vins Guebwiller jeudi 14 mai 2026.
Guebwiller
Les Foulées de la Foire aux vins
route d’Issenheim Guebwiller Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-14 09:00:00
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
3 parcours de trail aux côtés des militaires du Régiment de marche du Tchad 20,5 km & 640m D+ (départ 9h), 11,5 km & 375m D+ (départ 9h45), 7,3 km (départ 10h). Sur inscription www.sportkrono.fr
Pour sa cuvée 2026, la Foire aux Vins de Guebwiller se met au sport avec les Foulées de la Foire !
En plus des animations habituelles, les Foulées de la Foire vous emmèneront courir sur 3 parcours de trail aux côtés des militaires du Régiment de marche du Tchad
20,5 km & 640m D+ (départ 9h)
11,5 km & 375m D+ (départ 9h45)
7,3 km (départ 10h)
Rendez-vous dès 7h au stade Throo à Guebwiller pour le retrait des dossards + animations et exposition du RMT + café
Tarif 10€ (reversés au profit des blessés de l’Armée de Terre) + 1,15€ de frais de gestion
Inscriptions et détails
https://in.sporkrono-inscriptions.fr/les-foulees-de-la-foire-aux-vins-2026
www.sporkrono.fr .
route d’Issenheim Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 80 61
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English :
3 trail courses alongside the soldiers of the Régiment de marche du Tchad: 20.5 km & 640m D+ (start 9am), 11.5 km & 375m D+ (start 9.45am), 7.3 km (start 10am). Registration required www.sportkrono.fr
L’événement Les Foulées de la Foire aux vins Guebwiller a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller
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