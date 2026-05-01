Guebwiller

Les Foulées de la Foire aux vins

route d’Issenheim Guebwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-14 09:00:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

3 parcours de trail aux côtés des militaires du Régiment de marche du Tchad 20,5 km & 640m D+ (départ 9h), 11,5 km & 375m D+ (départ 9h45), 7,3 km (départ 10h). Sur inscription www.sportkrono.fr

Pour sa cuvée 2026, la Foire aux Vins de Guebwiller se met au sport avec les Foulées de la Foire !

En plus des animations habituelles, les Foulées de la Foire vous emmèneront courir sur 3 parcours de trail aux côtés des militaires du Régiment de marche du Tchad

20,5 km & 640m D+ (départ 9h)

11,5 km & 375m D+ (départ 9h45)

7,3 km (départ 10h)

Rendez-vous dès 7h au stade Throo à Guebwiller pour le retrait des dossards + animations et exposition du RMT + café

Tarif 10€ (reversés au profit des blessés de l’Armée de Terre) + 1,15€ de frais de gestion

Inscriptions et détails

https://in.sporkrono-inscriptions.fr/les-foulees-de-la-foire-aux-vins-2026

www.sporkrono.fr .

route d’Issenheim Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 80 61

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English :

3 trail courses alongside the soldiers of the Régiment de marche du Tchad: 20.5 km & 640m D+ (start 9am), 11.5 km & 375m D+ (start 9.45am), 7.3 km (start 10am). Registration required www.sportkrono.fr

L’événement Les Foulées de la Foire aux vins Guebwiller a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller