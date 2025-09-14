Atelier adultes Les murs en pierre sèche Guebwiller

Atelier adultes Les murs en pierre sèche

3 rue du 4 février Guebwiller Haut-Rhin

Début : Samedi 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-16 12:00:00

2026-05-16

Venez apprendre les techniques du mur en pierre sèche.

La pierre sèche n’aura plus de secret pour vous après cet atelier. Participez à cet atelier avec Anthony Leroux, murailler d’Alsace, qui vous initiera à la technique du montage d’un mur en parallèle d’une visite in situ dans le vignoble de Guebwiller.

RDV au château de la Neuenbourg le 16 mai à 10h 0 .

3 rue du 4 février Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 56 22 patrimoine@cc-guebwiller.fr

English :

Come and learn dry-stone walling techniques.

German :

Lernen Sie die Techniken der Trockensteinmauer kennen.

Italiano :

Venite a conoscere le tecniche di costruzione dei muri a secco.

Espanol :

Venga a aprender las técnicas de construcción de muros de piedra seca.

