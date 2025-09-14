Atelier adultes Les murs en pierre sèche Guebwiller
Atelier adultes Les murs en pierre sèche Guebwiller samedi 16 mai 2026.
Atelier adultes Les murs en pierre sèche
3 rue du 4 février Guebwiller Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-16 12:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Venez apprendre les techniques du mur en pierre sèche.
La pierre sèche n’aura plus de secret pour vous après cet atelier. Participez à cet atelier avec Anthony Leroux, murailler d’Alsace, qui vous initiera à la technique du montage d’un mur en parallèle d’une visite in situ dans le vignoble de Guebwiller.
RDV au château de la Neuenbourg le 16 mai à 10h 0 .
3 rue du 4 février Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 56 22 patrimoine@cc-guebwiller.fr
English :
Come and learn dry-stone walling techniques.
German :
Lernen Sie die Techniken der Trockensteinmauer kennen.
Italiano :
Venite a conoscere le tecniche di costruzione dei muri a secco.
Espanol :
Venga a aprender las técnicas de construcción de muros de piedra seca.
