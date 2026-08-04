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AGENDA · Vignats

Les Foulées de la Grotte à Jules Vignats

samedi 22 août 2026 · Vignats

Les Foulées de la Grotte à Jules Vignats

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
22 Rue des Vignes
Ville
14700 Vignats
Département
Calvados
Tarif

Vignats

Les Foulées de la Grotte à Jules

22 Rue des Vignes Vignats Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 17:00:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

20ᵉ édition des Foulées de la Grotte à Jules
Une édition anniversaire avec de nombreuses surprises… dont un concert !
20ᵉ édition des Foulées de la Grotte à Jules
Une édition anniversaire avec de nombreuses surprises… dont un concert !

Course nature de 10,3 km départ 17h00
1 € par inscription reversé à Pompiers Missions Humanitaires

15€ sur place ou par courrier
12€ en ligne sur https://vignats.123go.fr/fr
Inscriptions possibles jusqu’au 20 août   .

22 Rue des Vignes Vignats 14700 Calvados Normandie +33 6 72 76 40 66  kevin.dewaele@laposte.net

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English : Les Foulées de la Grotte à Jules

20th edition of the Foulées de la Grotte in Jules
An anniversary edition with plenty of surprises… including a concert!

L’événement Les Foulées de la Grotte à Jules Vignats a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Falaise Suisse Normande

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