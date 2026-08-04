Informations pratiques

Vignats

Les Foulées de la Grotte à Jules

22 Rue des Vignes Vignats Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 17:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

20ᵉ édition des Foulées de la Grotte à Jules

Une édition anniversaire avec de nombreuses surprises… dont un concert !

20ᵉ édition des Foulées de la Grotte à Jules

Une édition anniversaire avec de nombreuses surprises… dont un concert !

Course nature de 10,3 km départ 17h00

1 € par inscription reversé à Pompiers Missions Humanitaires

15€ sur place ou par courrier

12€ en ligne sur https://vignats.123go.fr/fr

Inscriptions possibles jusqu’au 20 août .

22 Rue des Vignes Vignats 14700 Calvados Normandie +33 6 72 76 40 66 kevin.dewaele@laposte.net

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English : Les Foulées de la Grotte à Jules

20th edition of the Foulées de la Grotte in Jules

An anniversary edition with plenty of surprises… including a concert!

L’événement Les Foulées de la Grotte à Jules Vignats a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Falaise Suisse Normande