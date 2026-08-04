Les Foulées de la Grotte à Jules Vignats
samedi 22 août 2026 · Vignats
Informations pratiques
Vignats
Les Foulées de la Grotte à Jules
22 Rue des Vignes Vignats Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 17:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
20ᵉ édition des Foulées de la Grotte à Jules
Une édition anniversaire avec de nombreuses surprises… dont un concert !
20ᵉ édition des Foulées de la Grotte à Jules
Une édition anniversaire avec de nombreuses surprises… dont un concert !
Course nature de 10,3 km départ 17h00
1 € par inscription reversé à Pompiers Missions Humanitaires
15€ sur place ou par courrier
12€ en ligne sur https://vignats.123go.fr/fr
Inscriptions possibles jusqu’au 20 août .
22 Rue des Vignes Vignats 14700 Calvados Normandie +33 6 72 76 40 66 kevin.dewaele@laposte.net
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English : Les Foulées de la Grotte à Jules
20th edition of the Foulées de la Grotte in Jules
An anniversary edition with plenty of surprises… including a concert!
L’événement Les Foulées de la Grotte à Jules Vignats a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Falaise Suisse Normande
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