Les Foulées de l’Autize 16ème édition Course nature Saint-Pompain

Stade rue de la Croix Guérin Saint-Pompain Deux-Sèvres
Début : 2026-05-08 09:30:00
fin : 2026-05-08
2026-05-08
Le 8 mai 2026, rejoignez les Galopins Pompinois pour les Foulées de l’Autize, pour une course nature.
15 km Départ 9h
7 km Départ 9h30
Lieu St Pompain, au stade.
Prépare les baskets, motive les copains et viens partager un moment sportif.
A noter aussi, la date des inscriptions le dimanche 22 février à midi sur HelloAsso.
Buvette et restauration .
Stade rue de la Croix Guérin Saint-Pompain 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
