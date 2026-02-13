Les Foulées de l’Autize 16ème édition Course nature Saint-Pompain

Les Foulées de l’Autize 16ème édition Course nature

Stade rue de la Croix Guérin Saint-Pompain Deux-Sèvres

Début : 2026-05-08 09:30:00

fin : 2026-05-08

2026-05-08

Le 8 mai 2026, rejoignez les Galopins Pompinois pour les Foulées de l’Autize, pour une course nature.

15 km Départ 9h

7 km Départ 9h30

Lieu St Pompain, au stade.

Prépare les baskets, motive les copains et viens partager un moment sportif.

A noter aussi, la date des inscriptions le dimanche 22 février à midi sur HelloAsso.

Buvette et restauration .

Stade rue de la Croix Guérin Saint-Pompain 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

