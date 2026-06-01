Les Foulées des Bruyères 2026 Le rendez-vous sportif incontournable revient à Fère-en- Tardenois Fère-en-Tardenois
Les Foulées des Bruyères 2026 Le rendez-vous sportif incontournable revient à Fère-en- Tardenois Fère-en-Tardenois dimanche 21 juin 2026.
Fère-en-Tardenois
Les Foulées des Bruyères 2026 Le rendez-vous sportif incontournable revient à Fère-en- Tardenois
Fère-en-Tardenois Aisne
Tarif : 11 – 11 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Dimanche 21 juin 2026 préparez-vous à vivre l’événement sportif le plus attendu de l’année à Fère-
en-Tardenois Les Foulées des Bruyères reviennent pour une 13ᵉ édition qui promet déjà d’être
spectaculaire.
Bien plus qu’une simple course, Les Foulées des Bruyères sont devenues au fil des années un rendez-
vous emblématique pour les passionnés de sport, de nature et de dépassement de soi. Dans un décor
exceptionnel au cœur des paysages naturels du Tardenois, les participants vivront une expérience
intense, immersive et profondément conviviale.
Un cadre unique pour une aventure mémorable
Entre chemins forestiers, reliefs naturels et panoramas à couper le souffle, le parcours offre aux
coureurs une immersion totale dans un environnement préservé et authentique. Chaque foulée
devient une expérience, chaque montée un défi, chaque arrivée une victoire.
Cette 13ᵉ édition proposera plusieurs formats accessibles à tous les profils
• 16 km Trail
• 9 km Course
• 9 km Marche
Que l’on soit compétiteur aguerri, amateur de running ou simple amoureux des grands espaces,
chacun trouvera son rythme au cœur d’un événement placé sous le signe de l’énergie, du partage et
de la nature.
Plus qu’une course une véritable expérience
Les Foulées des Bruyères incarnent l’esprit du sport dans ce qu’il a de plus fédérateur se dépasser
ensemble, découvrir un territoire remarquable et partager un moment fort dans une ambiance
chaleureuse et festive.
Le teaser officiel de l’événement sera dévoilé prochainement, annonçant une édition 2026 encore
plus ambitieuse et immersive.
Inscriptions ouvertes
Les inscriptions sont désormais ouvertes sur www.le-sportif.com
Les organisateurs invitent dès maintenant les participants à réserver leur place pour cette édition qui
s’annonce déjà exceptionnelle.
Les Foulées des Bruyères 2026 13ᵉ édition
Un lieu mythique.
Un cadre exceptionnel.
Un événement à ne pas manquer.
Dimanche 21 juin 2026 préparez-vous à vivre l’événement sportif le plus attendu de l’année à Fère-
en-Tardenois Les Foulées des Bruyères reviennent pour une 13ᵉ édition qui promet déjà d’être
spectaculaire.
Bien plus qu’une simple course, Les Foulées des Bruyères sont devenues au fil des années un rendez-
vous emblématique pour les passionnés de sport, de nature et de dépassement de soi. Dans un décor
exceptionnel au cœur des paysages naturels du Tardenois, les participants vivront une expérience
intense, immersive et profondément conviviale.
Un cadre unique pour une aventure mémorable
Entre chemins forestiers, reliefs naturels et panoramas à couper le souffle, le parcours offre aux
coureurs une immersion totale dans un environnement préservé et authentique. Chaque foulée
devient une expérience, chaque montée un défi, chaque arrivée une victoire.
Cette 13ᵉ édition proposera plusieurs formats accessibles à tous les profils
• 16 km Trail
• 9 km Course
• 9 km Marche
Que l’on soit compétiteur aguerri, amateur de running ou simple amoureux des grands espaces,
chacun trouvera son rythme au cœur d’un événement placé sous le signe de l’énergie, du partage et
de la nature.
Plus qu’une course une véritable expérience
Les Foulées des Bruyères incarnent l’esprit du sport dans ce qu’il a de plus fédérateur se dépasser
ensemble, découvrir un territoire remarquable et partager un moment fort dans une ambiance
chaleureuse et festive.
Le teaser officiel de l’événement sera dévoilé prochainement, annonçant une édition 2026 encore
plus ambitieuse et immersive.
Inscriptions ouvertes
Les inscriptions sont désormais ouvertes sur www.le-sportif.com
Les organisateurs invitent dès maintenant les participants à réserver leur place pour cette édition qui
s’annonce déjà exceptionnelle.
Les Foulées des Bruyères 2026 13ᵉ édition
Un lieu mythique.
Un cadre exceptionnel.
Un événement à ne pas manquer. .
Fère-en-Tardenois 02130 Aisne Hauts-de-France communication@ville-ferentardenois.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Sunday, June 21, 2026: get ready for the most eagerly-awaited sporting event of the year in Fère- en-Tardenois: Les Foulées des Bruyères are back
en-Tardenois: Les Foulées des Bruyères are back for a 13th edition that promises to be
spectacular.
Much more than just a race, Les Foulées des Bruyères has become an emblematic rendez-?
vous emblématique pour les passionnés de sport, de nature et de dépassement de soi. In an exceptional
natural landscapes of the Tardenois region, participants enjoy an intense, immersive and
experience.
A unique setting for a memorable adventure
Between forest paths, natural relief and breathtaking panoramas, the course offers
runners a total immersion in a preserved and authentic environment. Every stride becomes
becomes an experience, every climb a challenge, every finish a victory.
This 13? edition will feature several formats accessible to all profiles:
? 16 km Trail
? 9 km Run
? 9 km Walk
Whether you’re a seasoned competitor, a running enthusiast or simply a lover of the great outdoors,
everyone will be able to find their own rhythm at the heart of an event dedicated to energy, sharing and nature
and nature.
More than a race: a real experience
Les Foulées des Bruyères embodies the spirit of sport at its most unifying: surpassing yourself
discover a remarkable region and share an unforgettable moment in a warm, festive atmosphere
festive atmosphere.
The event?s official teaser will be unveiled shortly, announcing an even more ambitious and immersive 2026 edition
even more ambitious and immersive.
Registration now open
Registration is now open at: www.le-sportif.com
The organizers are now inviting participants to reserve their places for what promises to be an exceptional event
already looking exceptional.
Les Foulées des Bruyères 2026 13? edition
A legendary venue.
An exceptional setting.
An event not to be missed.
L’événement Les Foulées des Bruyères 2026 Le rendez-vous sportif incontournable revient à Fère-en- Tardenois Fère-en-Tardenois a été mis à jour le 2026-05-29 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne