Fère-en-Tardenois

Les Foulées des Bruyères 2026 Le rendez-vous sportif incontournable revient à Fère-en- Tardenois

Fère-en-Tardenois Aisne

Tarif : 11 – 11 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Dimanche 21 juin 2026 préparez-vous à vivre l’événement sportif le plus attendu de l’année à Fère-

en-Tardenois Les Foulées des Bruyères reviennent pour une 13ᵉ édition qui promet déjà d’être

spectaculaire.

Bien plus qu’une simple course, Les Foulées des Bruyères sont devenues au fil des années un rendez-

vous emblématique pour les passionnés de sport, de nature et de dépassement de soi. Dans un décor

exceptionnel au cœur des paysages naturels du Tardenois, les participants vivront une expérience

intense, immersive et profondément conviviale.

Un cadre unique pour une aventure mémorable

Entre chemins forestiers, reliefs naturels et panoramas à couper le souffle, le parcours offre aux

coureurs une immersion totale dans un environnement préservé et authentique. Chaque foulée

devient une expérience, chaque montée un défi, chaque arrivée une victoire.

Cette 13ᵉ édition proposera plusieurs formats accessibles à tous les profils

• 16 km Trail

• 9 km Course

• 9 km Marche

Que l’on soit compétiteur aguerri, amateur de running ou simple amoureux des grands espaces,

chacun trouvera son rythme au cœur d’un événement placé sous le signe de l’énergie, du partage et

de la nature.

Plus qu’une course une véritable expérience

Les Foulées des Bruyères incarnent l’esprit du sport dans ce qu’il a de plus fédérateur se dépasser

ensemble, découvrir un territoire remarquable et partager un moment fort dans une ambiance

chaleureuse et festive.

Le teaser officiel de l’événement sera dévoilé prochainement, annonçant une édition 2026 encore

plus ambitieuse et immersive.

Inscriptions ouvertes

Les inscriptions sont désormais ouvertes sur www.le-sportif.com

Les organisateurs invitent dès maintenant les participants à réserver leur place pour cette édition qui

s’annonce déjà exceptionnelle.

Les Foulées des Bruyères 2026 13ᵉ édition

Un lieu mythique.

Un cadre exceptionnel.

Un événement à ne pas manquer.

Dimanche 21 juin 2026 préparez-vous à vivre l’événement sportif le plus attendu de l’année à Fère-

en-Tardenois Les Foulées des Bruyères reviennent pour une 13ᵉ édition qui promet déjà d’être

spectaculaire.

Bien plus qu’une simple course, Les Foulées des Bruyères sont devenues au fil des années un rendez-

vous emblématique pour les passionnés de sport, de nature et de dépassement de soi. Dans un décor

exceptionnel au cœur des paysages naturels du Tardenois, les participants vivront une expérience

intense, immersive et profondément conviviale.

Un cadre unique pour une aventure mémorable

Entre chemins forestiers, reliefs naturels et panoramas à couper le souffle, le parcours offre aux

coureurs une immersion totale dans un environnement préservé et authentique. Chaque foulée

devient une expérience, chaque montée un défi, chaque arrivée une victoire.

Cette 13ᵉ édition proposera plusieurs formats accessibles à tous les profils

• 16 km Trail

• 9 km Course

• 9 km Marche

Que l’on soit compétiteur aguerri, amateur de running ou simple amoureux des grands espaces,

chacun trouvera son rythme au cœur d’un événement placé sous le signe de l’énergie, du partage et

de la nature.

Plus qu’une course une véritable expérience

Les Foulées des Bruyères incarnent l’esprit du sport dans ce qu’il a de plus fédérateur se dépasser

ensemble, découvrir un territoire remarquable et partager un moment fort dans une ambiance

chaleureuse et festive.

Le teaser officiel de l’événement sera dévoilé prochainement, annonçant une édition 2026 encore

plus ambitieuse et immersive.

Inscriptions ouvertes

Les inscriptions sont désormais ouvertes sur www.le-sportif.com

Les organisateurs invitent dès maintenant les participants à réserver leur place pour cette édition qui

s’annonce déjà exceptionnelle.

Les Foulées des Bruyères 2026 13ᵉ édition

Un lieu mythique.

Un cadre exceptionnel.

Un événement à ne pas manquer. .

Fère-en-Tardenois 02130 Aisne Hauts-de-France communication@ville-ferentardenois.com

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English :

Sunday, June 21, 2026: get ready for the most eagerly-awaited sporting event of the year in Fère- en-Tardenois: Les Foulées des Bruyères are back

en-Tardenois: Les Foulées des Bruyères are back for a 13th edition that promises to be

spectacular.

Much more than just a race, Les Foulées des Bruyères has become an emblematic rendez-?

vous emblématique pour les passionnés de sport, de nature et de dépassement de soi. In an exceptional

natural landscapes of the Tardenois region, participants enjoy an intense, immersive and

experience.

A unique setting for a memorable adventure

Between forest paths, natural relief and breathtaking panoramas, the course offers

runners a total immersion in a preserved and authentic environment. Every stride becomes

becomes an experience, every climb a challenge, every finish a victory.

This 13? edition will feature several formats accessible to all profiles:

? 16 km Trail

? 9 km Run

? 9 km Walk

Whether you’re a seasoned competitor, a running enthusiast or simply a lover of the great outdoors,

everyone will be able to find their own rhythm at the heart of an event dedicated to energy, sharing and nature

and nature.

More than a race: a real experience

Les Foulées des Bruyères embodies the spirit of sport at its most unifying: surpassing yourself

discover a remarkable region and share an unforgettable moment in a warm, festive atmosphere

festive atmosphere.

The event?s official teaser will be unveiled shortly, announcing an even more ambitious and immersive 2026 edition

even more ambitious and immersive.

Registration now open

Registration is now open at: www.le-sportif.com

The organizers are now inviting participants to reserve their places for what promises to be an exceptional event

already looking exceptional.

Les Foulées des Bruyères 2026 13? edition

A legendary venue.

An exceptional setting.

An event not to be missed.

L’événement Les Foulées des Bruyères 2026 Le rendez-vous sportif incontournable revient à Fère-en- Tardenois Fère-en-Tardenois a été mis à jour le 2026-05-29 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne