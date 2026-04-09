Les Foulées du Cortex 2026

Du 16 au 27 septembre 2026, faites avancer la recherche sur le cerveau avec les Foulées du Cortex ! Le principe est simple : chaque kilomètre parcouru en marchant, courant, ou autre équivaut à 1€ reversé pour la recherche sur le cerveau. Que vous soyez sportif chevronné, du dimanche, ou simplement amateur de balades, tout le monde peut participer !

Pourquoi participer aux Foulées du Cortex de l’Institut du Cerveau ?

En participant aux Foulées du Cortex, vous contribuez activement à soutenir la recherche sur les maladies du cerveau telles que la maladie d’Alzheimer, de Parkinson, la sclérose en plaques, les accidents vasculaires cérébraux, les tumeurs cérébrales, l’épilepsie, la dépression, et bien d’autres.

La recherche sur le cerveau ouvre la voie à des avancées médicales significatives. Comprendre les mécanismes neurologiques sous-jacents permet le développement de thérapies ciblées, une meilleure prise en charge des personnes malades et la mise sur le marché de nouveaux médicaments.

Ensemble, vous pouvez donner de l’élan aux recherches menées à l’Institut du Cerveau et soutenir activement les efforts de ses scientifiques.

Les Foulées du Cortex reviennent pour une 3ème édition ! Ce challenge sportif 100% connecté fédère sportifs et non-sportifs autour d’une même cause : la recherche sur le cerveau et les pathologies qui lui sont associées. Ensemble, avançons pour faire progresser la recherche sur le cerveau !

Du mercredi 16 septembre 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :

payant

Dossard : 15 € dont 10 € de don (éligible à un reçu fiscal)

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-16T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-28T01:59:59+02:00

Date(s) :



https://institutducerveau.org/defi-connecte-foulees-cortex contact@icm-institute.org



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