Les Foulées du Saumur Champigny Varrains

Les Foulées du Saumur Champigny

107 grande rue Varrains Maine-et-Loire

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Le Comité d’Organisation des Foulées est heureux de vous retrouver pour la 23ème édition des Foulées du Saumur Champigny. Marches, courses, trails, troglo-trail, il y en a pour tous les goûts !

Venez vous amuser au cœur du vignoble dans une ambiance plus que festive. Bonne humeur et déguisements sont au rendez-vous !

Une partie des inscriptions est reversée à une association locale.

Un certificat médical avec la mention de non contre-indication à la pratique du sport en compétition, de l’athlétisme ou de la course à pied en compétition de moins d’un an le jour de la course est obligatoire pour tous les coureurs non licenciés.

Déguisement Inscription 30 min avant le départ au podium.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 13 septembre 2026. .

107 grande rue Varrains 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 82 94 51 00 lesfoulees@outlook.fr

English :

The Comité d’Organisation des Foulées is delighted to welcome you to the 23rd edition of the Foulées du Saumur Champigny. Walks, runs, trails, troglo-trails, there’s something for everyone!

