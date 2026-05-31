Visite guidée de la Société de l’Union (Varrains), Société de l’Union, Varrains
Visite guidée de la Société de l’Union (Varrains), Société de l’Union, Varrains samedi 19 septembre 2026.
Visite guidée de la Société de l’Union (Varrains) Samedi 19 septembre, 10h00 Société de l’Union Maine-et-Loire
Visite et démonstration gratuite (consommations à régler sur place)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Le public est invité à découvrir l’histoire de la Société de l’Union (Varrains – Maine et Loire) depuis sa création jusqu’à nos jours, symbole de ce patrimoine ligérien que sont les sociétés et le jeu de boule de fort. Démonstration d’une partie de boule à la suite de la visite commentée.
Société de l’Union 10 rue de la Poterne 49400 VARRAINS Varrains 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire 06 76 67 91 71 Le public est invité à découvrir l’histoire de la Société de l’Union (Varrains – Maine et Loire) depuis sa création jusqu’à nos jours, symbole de ce patrimoine ligérien que sont les sociétés et le jeu de boule de fort. Démonstration d’une partie de boule à la suite de la visite commentée. Parking en face de la société
Le public est invité à découvrir l’histoire de la Société de l’Union (Varrains – Maine et Loire) depuis sa création jusqu’à nos jours, symbole de ce patrimoine ligérien que sont les sociétés et le de…
©Laurent Dézé
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