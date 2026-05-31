Visite guidée de la Société de l’Union (Varrains), Société de l’Union, Varrains

Visite guidée de la Société de l’Union (Varrains) Samedi 19 septembre, 10h00 Société de l’Union Maine-et-Loire

Visite et démonstration gratuite (consommations à régler sur place)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Le public est invité à découvrir l’histoire de la Société de l’Union (Varrains – Maine et Loire) depuis sa création jusqu’à nos jours, symbole de ce patrimoine ligérien que sont les sociétés et le jeu de boule de fort. Démonstration d’une partie de boule à la suite de la visite commentée.

Société de l’Union 10 rue de la Poterne 49400 VARRAINS Varrains 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire 06 76 67 91 71 Le public est invité à découvrir l’histoire de la Société de l’Union (Varrains – Maine et Loire) depuis sa création jusqu’à nos jours, symbole de ce patrimoine ligérien que sont les sociétés et le jeu de boule de fort. Démonstration d’une partie de boule à la suite de la visite commentée. Parking en face de la société

Le public est invité à découvrir l’histoire de la Société de l’Union (Varrains – Maine et Loire) depuis sa création jusqu’à nos jours, symbole de ce patrimoine ligérien que sont les sociétés et le de…

©Laurent Dézé