Les « fours en fête », Four du village de la Grande Graholiere, Divatte-sur-Loire

Informations pratiques

Les « fours en fête » Dimanche 20 septembre, 10h00 Four du village de la Grande Graholiere Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le 20 septembre 2026, dans le cadre des journées européennes du patrimoine, quatre anciens fours à pain seront allumés exceptionnellement à Divatte sur Loire, au château de la Berrière et dans les villages de la Garenne, la Clairaie et la Grande Graholière. Dans le cadre d’une balade gourmande entre les différents sites, venez découvrir ces quatre lieux chargés d’histoire et vous régaler grâce aux réalisations de nos boulangers-pâtissiers : pains, fouées, porc braisé, desserts, pommes au four. De nombreuses animations vous attendent : saynètes théâtrales, jeux, expositions de peinture et d’outils d’autrefois, panneaux historiques sur l’histoire des fours et des communs de village, maquettes de moulins. Une riche journée pour découvrir notre patrimoine, partager un moment convivial et faire revivre les fours à pain d’autrefois.

Four du village de la Grande Graholiere La Grande Graholiere 44450 divatte sur loire Divatte-sur-Loire 44450 Barbechat Loire-Atlantique Pays de la Loire 06 47 35 63 83 Le four à pain communal du village de la Grande Graholière est un élément majeur du patrimoine rural de Barbechat, commune déléguée de Divatte-sur-Loire. Ce four ancien appartient à la collectivité. Depuis 3 ans, le four a pleinement repris du service. Chaque mois, un boulanger passionné de l’association locale y prépare une fournée traditionnelle à l’ancienne (allumage du feu de bois, pétrissage, façonnage et cuisson). parking, aménagements velo, chemin de randonnée

Le 20 septembre 2026, dans le cadre des journées européennes du patrimoine, quatre anciens fours à pain seront allumés exceptionnellement à Divatte sur Loire, au château de la Berrière et dans les de…

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