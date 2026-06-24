Les Fous Zélés La Vieille-Loye mercredi 8 juillet 2026.

La Vieille-Loye

Les Fous Zélés

Baraques du 14 La Vieille-Loye Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 20:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Les Fous Zélés

Nouveau spectacle 2026 mercredi 08 juillet aux Baraques du 14 à la Vieille-Loye à 20h30

ARCHIVES D’UNE HISTOIRE PERDUE

Dans la petite ville imaginaire de Brumeroche-les-Deux-Sources, une rumeur circule les extraterrestres seraient en train d’envahir la ville !

Le Commissaire Peter et l’Inspectrice Desmoulins sont envoyé-es sur place.

En parallèle, un groupe d’enfants Théo, Zia, Zélie, P’tit Léo et son doudou va lui aussi mener l’enquête…

18 comédien-ne-s sur scène !

Spectacle tout public, à partir de 6 ans

Comédie enquête fantastique

Durée = 1h35

Tarif unique = 7€

Gratuit pour les 13 ans !

+ Buvette (bière bio artisanale + boissons sans alcool) et boutique d’artisanat

Horaires

20h = ouverture public

20h30 = début du spectacle

Tarifs

7€ tarif unique

Gratuit -13 ans ! .

Baraques du 14 La Vieille-Loye 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté fouszeles@gmail.com

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English : Les Fous Zélés

L’événement Les Fous Zélés La Vieille-Loye a été mis à jour le 2026-06-24 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR