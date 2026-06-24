Les Fous Zélés La Vieille-Loye
Les Fous Zélés La Vieille-Loye mercredi 8 juillet 2026.
La Vieille-Loye
Les Fous Zélés
Baraques du 14 La Vieille-Loye Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 20:00:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Les Fous Zélés
Nouveau spectacle 2026 mercredi 08 juillet aux Baraques du 14 à la Vieille-Loye à 20h30
ARCHIVES D’UNE HISTOIRE PERDUE
Dans la petite ville imaginaire de Brumeroche-les-Deux-Sources, une rumeur circule les extraterrestres seraient en train d’envahir la ville !
Le Commissaire Peter et l’Inspectrice Desmoulins sont envoyé-es sur place.
En parallèle, un groupe d’enfants Théo, Zia, Zélie, P’tit Léo et son doudou va lui aussi mener l’enquête…
18 comédien-ne-s sur scène !
Spectacle tout public, à partir de 6 ans
Comédie enquête fantastique
Durée = 1h35
Tarif unique = 7€
Gratuit pour les 13 ans !
+ Buvette (bière bio artisanale + boissons sans alcool) et boutique d’artisanat
Horaires
20h = ouverture public
20h30 = début du spectacle
Tarifs
7€ tarif unique
Gratuit -13 ans ! .
Baraques du 14 La Vieille-Loye 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté fouszeles@gmail.com
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English : Les Fous Zélés
L’événement Les Fous Zélés La Vieille-Loye a été mis à jour le 2026-06-24 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR