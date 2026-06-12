Les rencontres du terroir et de la chasse Les Baraques du 14 La Vieille-Loye samedi 4 juillet 2026.

La Vieille-Loye

Les rencontres du terroir et de la chasse

Les Baraques du 14 14 Lieu-dit Les Baraques La Vieille-Loye Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 09:00:00

fin : 2026-07-04 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04

LES RENCONTRES DU TERROIR ET DE LA CHASSE samedi 04 juillet 2026 de 09h à 18h

Fête de la Chasse et du Terroir (1ère édition).

Exposition canine avec la présence de 80 chiens. Artisans et produits du terroir.

Animations pour les enfants.

Snack et buvette. Repas sur réservation, jambon à la broche… au 06 25 61 15 00 nombre limité.

Horaires

De 09h00 à 18h00 .

Les Baraques du 14 14 Lieu-dit Les Baraques La Vieille-Loye 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 18 02 53 33 gervasoni.vincent@orange.fr

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English : Les rencontres du terroir et de la chasse

L’événement Les rencontres du terroir et de la chasse La Vieille-Loye a été mis à jour le 2026-06-05 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR