Les Fouteurs de joie, Salle Paul-Fort, Nantes

Informations pratiques

Les Fouteurs de joie Jeudi 18 février 2027, 20h30 Salle Paul-Fort Loire-Atlantique

de 17€ à 22€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-18T20:30:00+01:00 – 2027-02-18T22:00:00+01:00

Fin : 2027-02-18T20:30:00+01:00 – 2027-02-18T22:00:00+01:00

Leur aventure commence au théâtre, au sein d’une compagnie itinérante qui parcourt villages et campagnes à cheval et charrettes. Ces premières années, marquées par les tournées à ciel ouvert, les nuits à la belle étoile et les bars enfumés, forgent le lien humain et artistique du groupe. Leur spectacle mêle clownerie, poésie, acrobaties, danse et rock dans une chanson spectaculaire. Les concerts quasi-acoustiques, sans amplification classique, créent une intimité forte avec le public. Après plus de 250 représentations de Nos Courses Folles, créé en 2021, les cinq complices présentent un nouveau spectacle, joyeux et créatif, fidèle à leur passion pour la scène et la convivialité.

Spectacle proposé en audiodescription.

Salle Paul-Fort 9 rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.labouchedair.com »}]

Les Fouteurs de Joie incarnent 20 ans d’amitié et de complicité. Sur scène, ils exultent sur des textes affûtés et drôles, mais pas si naïfs qu’il n’y parait.

Stéphane Audran