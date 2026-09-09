Les Futurs possibles du CFP Arts . Exposition, Usine Kugler, Genève

Informations pratiques

Les Futurs possibles du CFP Arts . Exposition 9 – 20 septembre Usine Kugler

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-09T18:00:00+02:00 – 2026-09-09T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Horizons 2050+ à Genève

Faudra-t-il à nouveau cuire nos céramiques au feu de bois ? La Vieille-Ville sera-t-elle devenue un squat géant ? Les enfants seront-ils tous pucés à la naissance ? Au cours d’une année entière de réflexions et de travaux, plus de 250 élèves du Centre de formation professionnelle en Arts (CFP Arts) ont matérialisé leurs visions sous forme de vêtements, de bijoux, de vidéos, de céramiques, de bandes dessinées, de chorégraphies, de mobilier urbain et de créations graphiques et numériques. Exposés dans un espace intérieur communautaire proposé par les étudiant.e.s en architecture intérieure, les travaux dessinent une Genève où utopie et dystopie se donnent la main pour nous aider à imaginer l’avenir. Et à s’y préparer.

Ouvert à tous les publics. Usine Kugler, Espaces Fonderie et Cheminée Nord, du 10 au 20 septembre 2026, tous les jours 14h – 17h.

Vernissage le 9 septembre à 18h.

Performance de la filière Danse du CFP Arts, Espace Fonderie, 18h30.

Visite guidée dimanche 20 septembre à 14h :

Dans le cadre de Geneva Art Week 2026, découvrez l’exposition Futurs possibles – Horizons 2050+ à Genève lors d’une visite guidée en compagnie de Karine Tissot, curatrice de l’exposition, et de Pierre-Louis Chantre, auteur de bande dessinée et enseignant à l’École supérieure de bande dessinée et d’illustration (ESBDI) du CFP Arts.

Présentant les projets de diplôme des diplômé·e·s du CFP Arts, l’exposition invite à imaginer Genève dans la seconde moitié du XXIᵉ siècle. Entre utopie et dystopie, vêtements, bijoux, céramiques, vidéos, bandes dessinées, mobilier urbain, installations et créations graphiques ou numériques proposent des visions sensibles, critiques et inventives de notre avenir. Cette visite est l’occasion de découvrir les démarches des jeunes diplômé·e·s et d’échanger autour des grands enjeux de demain à travers leurs créations.

Rendez-vous à la Fonderie Kugler, 4bis rue de la Truite, 1205 Genève.

Curatrice de l’exposition : Karine Tissot

Visuel : Louna Constant, CFP Arts

Usine Kugler Avenue de la Jonction 19, 1205 Genève Genève 1235 http://www.usinekugler.ch/ http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/centres-art/usine-kugler/

À quoi la vie à Genève ressemblera-t-elle dans la seconde moitié de notre siècle ? Devrons-nous porter des vêtements adaptés à la chaleur du désert ?

DR