Informations pratiques

Coutances

Les Galopades Coutançaises

Parc des Sports Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Les Galopades Coutançaises sportifs, joggeurs du dimanche ou supporters, venez partager un

grand moment de convivialité courses 14 km/9 km/6 km + marches 6 km/9 km + courses enfants 400 m/1 km/1,4 km, animations, structures gonflables, restauration et buvette

Départs 9h30-12h15 au parc des Sports de Coutances.

Inscriptions sur www.klikego.com .

Parc des Sports Coutances 50200 Manche Normandie

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English : Les Galopades Coutançaises

L’événement Les Galopades Coutançaises Coutances a été mis à jour le 2026-08-13 par Coutances Tourisme