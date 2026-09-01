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AGENDA · Coutances

Les Galopades Coutançaises Coutances

dimanche 20 septembre 2026 · Coutances

Les Galopades Coutançaises Coutances

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Parc des Sports
Ville
50200 Coutances
Département
Manche
Tarif

Coutances

Les Galopades Coutançaises

Parc des Sports Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:30:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Les Galopades Coutançaises sportifs, joggeurs du dimanche ou supporters, venez partager un
grand moment de convivialité courses 14 km/9 km/6 km + marches 6 km/9 km + courses enfants 400 m/1 km/1,4 km, animations, structures gonflables, restauration et buvette
Départs 9h30-12h15 au parc des Sports de Coutances.
Inscriptions sur www.klikego.com   .

Parc des Sports Coutances 50200 Manche Normandie  

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English : Les Galopades Coutançaises

L’événement Les Galopades Coutançaises Coutances a été mis à jour le 2026-08-13 par Coutances Tourisme

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