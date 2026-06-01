Les gardiens de la forêt Blangy-le-Château mardi 30 juin 2026.

Blangy-le-Château

Les gardiens de la forêt

Village Blangy-le-Château Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-30

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-06-30

Conférences, soins.

3 chamanes Huni-Kuin traversent l’océan pour venir partager leur culture et leur médecine.

L’argent récolté sera utilisé pour replanter la forêt amazonienne et assurer la survie des villages. .

Village Blangy-le-Château 14130 Calvados Normandie

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English : Les gardiens de la forêt

Lectures, treatments.

L’événement Les gardiens de la forêt Blangy-le-Château a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Terre d’Auge Tourisme