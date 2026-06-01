Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les gardiens de la forêt Blangy-le-Château

Les gardiens de la forêt Blangy-le-Château mardi 30 juin 2026.

Adresse : Village

Ville : 14130 Blangy-le-Château

Département : Calvados

Début : mardi 30 juin 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Tarif :

Blangy-le-Château

Les gardiens de la forêt

Village Blangy-le-Château Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-30
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-06-30

Conférences, soins.
3 chamanes Huni-Kuin traversent l’océan pour venir partager leur culture et leur médecine.
L’argent récolté sera utilisé pour replanter la forêt amazonienne et assurer la survie des villages.   .

Village Blangy-le-Château 14130 Calvados Normandie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les gardiens de la forêt

Lectures, treatments.

L’événement Les gardiens de la forêt Blangy-le-Château a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Terre d’Auge Tourisme

À voir aussi à Blangy-le-Château (Calvados)