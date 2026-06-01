Les gardiens de la forêt Blangy-le-Château
Les gardiens de la forêt Blangy-le-Château mardi 30 juin 2026.
Blangy-le-Château
Les gardiens de la forêt
Village Blangy-le-Château Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-30
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-06-30
Conférences, soins.
3 chamanes Huni-Kuin traversent l’océan pour venir partager leur culture et leur médecine.
L’argent récolté sera utilisé pour replanter la forêt amazonienne et assurer la survie des villages. .
Village Blangy-le-Château 14130 Calvados Normandie
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English : Les gardiens de la forêt
Lectures, treatments.
L’événement Les gardiens de la forêt Blangy-le-Château a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Terre d’Auge Tourisme
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