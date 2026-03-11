1er Festival Bien-Etre Inspirez-vous Théâtre de verdure Blangy-le-Château
1er Festival Bien-Etre Inspirez-vous Théâtre de verdure Blangy-le-Château dimanche 21 juin 2026.
1er Festival Bien-Etre Inspirez-vous
Théâtre de verdure Esplanade du château Blangy-le-Château Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 09:30:00
fin : 2026-06-21 17:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Activités ludiques, médiation, relaxation, moments d’échange, danse, pilate, ….
Nous avons le plaisir de vous présenter Inspirez-vous, un festival bien-être familial qui prendra vie le 21 juin au théâtre de verdure de Blangy-le-Château, de 9h30 à 17h.
Le concept
Une journée immersive et bienveillante autour de quatre univers thématiques où chacun trouve ce dont il a besoin
– Espace Enfants Activités ludiques pour développer la concentration, la mobilité et la conscience corporelle
– Espace Zen Pratiques douces, méditation et relaxation pour la sérénité
– Espace Talk Partages, conseils et rencontres authentiques
– Espace Yang Danse, pilates, bain glacé et pratiques dynamiques
Nous accueillerons quelques centaines de visiteurs en quête de bien-être, d’authenticité et de qualité.
Pourquoi rejoindre Inspirez-vous ?
En tant que partenaire ou exposant, vous bénéficierez d’une présence valorisante auprès d’une audience engagée. Vous aurez l’opportunité de
• Présenter vos produits et services dans un environnement bienveillant et inclusif
• Rencontrer une clientèle en quête d’authenticité et de bien-être
• Associer votre marque à un événement innovant, positif et 100% normand
• Développer votre visibilité locale auprès d’une audience de qualité
Ce festival a été imaginé par
Trois femmes passionnées — spécialisées dans le bien-être, la communication et le journalisme — unies par un seul mantra partager, faire plaisir et inspirer les autres. .
Théâtre de verdure Esplanade du château Blangy-le-Château 14130 Calvados Normandie
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English : 1er Festival Bien-Etre Inspirez-vous
Fun activities, mediation, relaxation, socialising, dance, pilates, ….
L’événement 1er Festival Bien-Etre Inspirez-vous Blangy-le-Château a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Terre d’Auge Tourisme