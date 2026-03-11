1er Festival Bien-Etre Inspirez-vous Théâtre de verdure Blangy-le-Château

1er Festival Bien-Etre Inspirez-vous

Théâtre de verdure Esplanade du château Blangy-le-Château Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 09:30:00

fin : 2026-06-21 17:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Activités ludiques, médiation, relaxation, moments d’échange, danse, pilate, ….

Nous avons le plaisir de vous présenter Inspirez-vous, un festival bien-être familial qui prendra vie le 21 juin au théâtre de verdure de Blangy-le-Château, de 9h30 à 17h.

Le concept

Une journée immersive et bienveillante autour de quatre univers thématiques où chacun trouve ce dont il a besoin

– Espace Enfants Activités ludiques pour développer la concentration, la mobilité et la conscience corporelle

– Espace Zen Pratiques douces, méditation et relaxation pour la sérénité

– Espace Talk Partages, conseils et rencontres authentiques

– Espace Yang Danse, pilates, bain glacé et pratiques dynamiques

Nous accueillerons quelques centaines de visiteurs en quête de bien-être, d’authenticité et de qualité.

Pourquoi rejoindre Inspirez-vous ?

En tant que partenaire ou exposant, vous bénéficierez d’une présence valorisante auprès d’une audience engagée. Vous aurez l’opportunité de

• Présenter vos produits et services dans un environnement bienveillant et inclusif

• Rencontrer une clientèle en quête d’authenticité et de bien-être

• Associer votre marque à un événement innovant, positif et 100% normand

• Développer votre visibilité locale auprès d’une audience de qualité

Ce festival a été imaginé par

Trois femmes passionnées — spécialisées dans le bien-être, la communication et le journalisme — unies par un seul mantra partager, faire plaisir et inspirer les autres. .

Théâtre de verdure Esplanade du château Blangy-le-Château 14130 Calvados Normandie

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English : 1er Festival Bien-Etre Inspirez-vous

Fun activities, mediation, relaxation, socialising, dance, pilates, ….

L’événement 1er Festival Bien-Etre Inspirez-vous Blangy-le-Château a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Terre d’Auge Tourisme