Les Gats Do Bourbonnais, Les Gats Do Bourbonnais, Saint-Victor

Informations pratiques

Les Gats Do Bourbonnais Dimanche 20 septembre, 10h00 Les Gats Do Bourbonnais Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir une expositions de costumes traditionnels et la confection de chapeaux à l’occasion de l’ouverture de l’atelier de sabotier.

Exposition de minéraux bourbonnais (collections privées).

Vous retrouverez aussi une animation musicale et de la danse à la demande.

Les Gats Do Bourbonnais la dure 03262 Saint Victor Saint-Victor 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 06 23 13 17 56 https://lesgatsdobourbonnais.fr Créé en 1973 par des collégiens pour la fête de l’école en 1973, les gats do bourbonnais est un groupe folklorique qui a pour vocation le maintient des traditions populaires du bourbonnais: danse, chant, musique, vieux métiers, costumes de nos ancêtres de 1850-1900.

Nous sommes une association loi 1901. Nous faisons partie de la fédération des arts et traditions populaires centre massif central et sommes également membre de la Fédération Française des Arts et Traditions Populaires.

Aujourd’hui, l’association compte une quarantaine de membres : danseurs, musiciens, bénévoles.

Nous nous efforçons de reproduire le plus fidèlement possible les costumes les danses et les gestes de l’époque que nous représentons.

Venez découvrir une expositions de costumes traditionnels et la confection de chapeaux à l’occasion de l’ouverture de l’atelier de sabotier.

©Les Gats Do Bourbonnais