LES GOGUETTES EN TRIO MAIS A QUATRE – CONFLUENCE SPECTACLES Avignon

LES GOGUETTES EN TRIO MAIS A QUATRE Début : 2026-04-10 à 20:00. Tarif : – euros.

L’AUTRE SOLUTION PRÉSENTE : LES GOGUETTES EN TRIO MAIS A QUATREAprès 10 années couronnées de succès, soit 2 quinquennats de ritournelles détournées et de franche rigolade, ces quatre-là auraient pu se reposer sur leurs lauriers et descendre du trône sur lequel le grand public les avait placés pendant le confinement. Eux qui ont remis l’art des chansonniers sur le devant de la scène et l’ont porté jusque sur celles de l’Olympia, des Folies Bergère et du Casino de Paris… auraient pu se contenter de faire du neuf avec de l’ancien (Régime). Mais non !Voici qu’ils remettent tout à plat et repartent sur les routes de France et de Navarre avec un tout nouveau spectacle ! Sans avoir l’air d’y toucher, ils poursuivent leur révolution de velours et s’apprêtent à couper gentiment les têtes de gondole de l’actualité avec leur satire toujours bien affûtée. Gageons qu’il y aura matière à observer, croquer, railler et à nous réjouir tout au long de ce troisième quinquennat ! Et au-delà ? Car pour ceux-là, c’est jamais 3 sans 4 !

CONFLUENCE SPECTACLES PLACE DE L’EUROPE 84000 Avignon 84