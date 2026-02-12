les Gospel flowers concert de fin de saison Saint-Mars-d’Égrenne

les Gospel flowers concert de fin de saison

Eglise Saint-Mars-d’Égrenne Orne

Début : 2026-06-20 20:30:00

fin : 2026-06-20 22:00:00

2026-06-20

Chorale de gospel, soul, pop, chants sud-africains

Un spectacle haut en couleur pour un public éclectique !

Pep’s, joie, énergie et émotions sont au rendez-vous.

On attend plus que vous ! .

Eglise Saint-Mars-d’Égrenne 61350 Orne Normandie lesgospelflowers@gmail.com

