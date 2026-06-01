Visite libre des extérieurs de la chapelle, Chapelle Ste Marie-Madeleine l’Air s’Ouvre 61350 St Mars d’Egrenne, Saint-Mars-d’Égrenne

Visite libre des extérieurs de la chapelle 19 et 20 septembre Chapelle Ste Marie-Madeleine l’Air s’Ouvre 61350 St Mars d’Egrenne Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Vous pourrez découvrir la richesse d’un petit patrimoine religieux à proximité de la vélofrancette qui relie Caen à La Rochelle.

L’histoire de cette chapelle, sa fontaine « miraculeuse », sa situation et le charme discret de son environnement font du site de l’Air Souvre un lieu de visite incontournable de ce territoire de Normandie où légende arthurienne et piété populaire se confondent harmonieusement.

Ce site avec sa fontaine bouillonnante fait partie des sites ornais des romans de la Table ronde inscrits au titre des sites classés en juin 1994.

Chapelle Ste Marie-Madeleine l’Air s’Ouvre 61350 St Mars d’Egrenne 61350 St Mars d’Egrenne Saint-Mars-d’Égrenne 61350 Orne Normandie 0619086439 Située sur la commune de Saint Mars d’Egrenne, dans l’Orne, au lieu-dit l’Air Souvre, à proximité de la route qui relie Saint Mars à Passais-la-Conception et du circuit Lancelot du Lac classé en 1994, la chapelle Sainte Marie-Madeleine, communément appelée chapelle de l’Air Souvre, est remarquable à plusieurs titres.

Construite dans la deuxième moitié du XIXème siècle en lieu et place d’une chapelle plus ancienne citée dans un aveu de 1666, elle-même construite à l’emplacement d’un ermitage du haut moyen-âge où Bernard de Tiron, mort en 1117, s’était retiré, elle est, depuis 1927, propriété du diocèse de Sées et le culte y était pratiqué jusqu’à ce qu’elle soit fermée au public pour raisons de sécurité en 2014.

Documents explicatifs proposés sur place. Visite libre. Possibilité de faire le tour extérieure de la chapelle et parking accessible devant la chapelle. Porte ouverte afin de voir l’intérieur sans pouvoir pénétrer.

Vous pourrez découvrir la richesse d’un petit patrimoine religieux à proximité de la vélofrancette qui relie Caen à La Rochelle.

©Danièle d’Aubigny