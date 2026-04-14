Les graines du passé: les défis des banques de semences face au changement climatique, Jardin Botanique de Genève, Chambésy

Les graines du passé: les défis des banques de semences face au changement climatique Mercredi 2 décembre, 14h00 Jardin Botanique de Genève

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-02T14:00:00+01:00 – 2026-12-02T15:00:00+01:00

Fin : 2026-12-02T14:00:00+01:00 – 2026-12-02T15:00:00+01:00

L’objectif d’une banque de semences est de préserver la diversité génétique des espèces menacées dans la nature et de mettre à disposition les semences stockées pour les soutenir dans leur milieu naturel.

Mais que se passe-t-il si les semences restent trop longtemps dans le congélateur et ne changent pas, alors que le monde extérieur subit des transformations radicales dues au changement climatique? Ces semences pourront-elles encore survivre dans la nature? À quoi pourraient-elles encore servir?

Venez en apprendre plus avec notre scientifique Andreas Ensslin sur l’état de la recherche actuelle sur cette question et comment les scientifiques du Jardin Botanique de Genève gèrent cette problématique.

Cette visite s’inscrit au programme de la semaine du climat.

Jardin Botanique de Genève Chemin de l’Impératrice 1, 1292 Chambésy Chambésy 1202 https://www.jardinbotaniquegeneve.ch/ [{« type »: « link », « value »: « https://graines-du-passe.eventwise.ch/inscription-9256/fr »}] Plusieurs points d’entrée permettent d’accéder au Jardin Botanique de Genève:

1) Place Albert-Thomas

2) Avenue de la Paix 4 (Sécheron)

3) Chemin de l’Impératrice 1

4) Par les quais de la Rive droite

La conservation de semences congelées fait-elle sens dans un monde en constante évolution face au changement climatique ? Quels sont les défis?

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