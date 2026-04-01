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Les grandes histoires Bibliothèque municipale Dinan

Les grandes histoires Bibliothèque municipale Dinan samedi 25 avril 2026.

Lieu : Bibliothèque municipale

Adresse : 20 Rue Waldeck Rousseau

Ville : 22100 Dinan

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Dinan

Les grandes histoires

Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck Rousseau Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 11:00:00
fin : 2026-04-25 11:45:00

Date(s) :
2026-04-25

Lectures d’albums projetés, avec Ouriel & Karine

Rejoignez-nous pour une plongée onirique et merveilleuse dans les univers de Jean-François Chabas et David Sala !

Les histoires se vivent en grand !

Salle du Fauteuil rouge au rez-de-chaussée
À partir de 6 ans
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles   .

Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck Rousseau Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 04 65 

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English :

L’événement Les grandes histoires Dinan a été mis à jour le 2026-04-09 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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