Les grandes histoires Bibliothèque municipale Dinan
Les grandes histoires Bibliothèque municipale Dinan samedi 25 avril 2026.
Dinan
Les grandes histoires
Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck Rousseau Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 11:00:00
fin : 2026-04-25 11:45:00
Date(s) :
2026-04-25
Lectures d’albums projetés, avec Ouriel & Karine
Rejoignez-nous pour une plongée onirique et merveilleuse dans les univers de Jean-François Chabas et David Sala !
Les histoires se vivent en grand !
Salle du Fauteuil rouge au rez-de-chaussée
À partir de 6 ans
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles .
Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck Rousseau Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 04 65
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English :
L’événement Les grandes histoires Dinan a été mis à jour le 2026-04-09 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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