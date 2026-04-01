Spectacle jeune public Rue Waldeck-Rousseau Dinan

Dinan

Spectacle jeune public

Rue Waldeck-Rousseau Bibliothèque Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 16:00:00

fin : 2026-04-23 17:00:00

Date(s) :

2026-04-23

Mon Robert, solo de clownE avec Anne Tifine de la Caravane Compagnie

Aide à l’écriture et à la mise en scène Hélène Gustin

D’une humanité profonde, fragile et révoltée, Arlette aime son Robert. Beau, carré, costaud, riche, il a réponse à tout.

Tout en démesure et en poésie, Arlette questionne les dictionnaires et l’image qu’ils véhiculent de la société, de la femme etc.

Elle s’amuse des mots et invite à se les réapproprier.

Salle Mathurin-Monier au 1er étage

À partir de 8 ans

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles .

Rue Waldeck-Rousseau Bibliothèque Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 04 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Spectacle jeune public Dinan a été mis à jour le 2026-04-09 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme