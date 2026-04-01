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Spectacle jeune public Rue Waldeck-Rousseau Dinan

Spectacle jeune public Rue Waldeck-Rousseau Dinan jeudi 23 avril 2026.

Lieu : Rue Waldeck-Rousseau

Adresse : Bibliothèque

Ville : 22100 Dinan

Département : Côtes-d'Armor

Début : jeudi 23 avril 2026

Fin : jeudi 23 avril 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Dinan

Spectacle jeune public

Rue Waldeck-Rousseau Bibliothèque Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 16:00:00
fin : 2026-04-23 17:00:00

Date(s) :
2026-04-23

Mon Robert, solo de clownE avec Anne Tifine de la Caravane Compagnie

Aide à l’écriture et à la mise en scène Hélène Gustin

D’une humanité profonde, fragile et révoltée, Arlette aime son Robert. Beau, carré, costaud, riche, il a réponse à tout.
Tout en démesure et en poésie, Arlette questionne les dictionnaires et l’image qu’ils véhiculent de la société, de la femme etc.
Elle s’amuse des mots et invite à se les réapproprier.

Salle Mathurin-Monier au 1er étage
À partir de 8 ans
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles   .

Rue Waldeck-Rousseau Bibliothèque Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 04 65 

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English :

L’événement Spectacle jeune public Dinan a été mis à jour le 2026-04-09 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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