Informations pratiques

Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière

Les Grandes Minuscules par Les Balladines

Presqu’île de Braucourt Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Tout public

La Tournée des familles à Vélos des Balladin.e.s vous présente Les Grandes Minuscules ! Une tournée sur toute la Haute Marne du 1er au 14 Août .

Les Balladin.e.s vous proposent des spectacles et ateliers tout public du cirque, de la dance, de musique, des contes etc

La troupes s’arrêtera le 14 août au Lac du Der au CCHM .

Presqu’île de Braucourt Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière 52290 Haute-Marne Grand Est collectif.lesballadins@gmail.com

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English :

L’événement Les Grandes Minuscules par Les Balladines Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne