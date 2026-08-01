Les Grandes Minuscules par Les Balladines Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière
vendredi 14 août 2026 · Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière
Informations pratiques
Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière
Les Grandes Minuscules par Les Balladines
Presqu’île de Braucourt Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Tout public
La Tournée des familles à Vélos des Balladin.e.s vous présente Les Grandes Minuscules ! Une tournée sur toute la Haute Marne du 1er au 14 Août .
Les Balladin.e.s vous proposent des spectacles et ateliers tout public du cirque, de la dance, de musique, des contes etc
La troupes s’arrêtera le 14 août au Lac du Der au CCHM .
Presqu’île de Braucourt Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière 52290 Haute-Marne Grand Est collectif.lesballadins@gmail.com
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English :
L’événement Les Grandes Minuscules par Les Balladines Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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