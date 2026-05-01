Les grandes oreilles (à partir de 3 ans) Bibliothèque Xavier-Grall Landivisiau
Les grandes oreilles (à partir de 3 ans) Bibliothèque Xavier-Grall Landivisiau mercredi 20 mai 2026.
Landivisiau
Les grandes oreilles (à partir de 3 ans)
Bibliothèque Xavier-Grall 26 Rue Général Mangin Landivisiau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 10:45:00
fin : 2026-05-20 11:15:00
Date(s) :
2026-05-20
Des albums à découvrir, des contes à savourer sur le thème du potager.
Animation proposée dans le cadre de la fête de la nature.
Sur inscription au 02.98.68.39.37 (à partir du 5 mai). .
Bibliothèque Xavier-Grall 26 Rue Général Mangin Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 39 37
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English : Les grandes oreilles (à partir de 3 ans)
L’événement Les grandes oreilles (à partir de 3 ans) Landivisiau a été mis à jour le 2026-05-04 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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