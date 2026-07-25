Les grandes oreilles lecture 4-8 ans Îlot de la Minoterie Pipriac

mardi 25 août 2026 · Îlot de la Minoterie · Pipriac

Informations pratiques

Pipriac

Les grandes oreilles lecture 4-8 ans

Îlot de la Minoterie 5 Rue du Docteur Laennec Pipriac Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 11:15:00

fin : 2026-08-25 11:45:00

Date(s) :

2026-08-25

Partez à la rencontre de mots, d’images et de personnages haut en couleurs à travers une petite heure de lecture à voix haute de beaux albums jeunesse sélectionnés par l’équipe. .

Îlot de la Minoterie 5 Rue du Docteur Laennec Pipriac 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 41 80 66

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English :

L’événement Les grandes oreilles lecture 4-8 ans Pipriac a été mis à jour le 2026-07-25 par OT PAYS DE REDON