Les grands téléscopes RDV à la Maison de la Nature Boult-aux-Bois

Les grands téléscopes

RDV à la Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11

fin : 2026-12-11

Date(s) :

2026-12-11

Présentation des grands observatoires terrestres et spatiaux , et de leurs rôles dans l’exploration du ciel. Focus sur le James Webb Space Telescope (JWST) et ses capacités d’observation inédites . Cette séance met en lumière les avancées scientifiques rendues possibles par ces instruments. Org. par la Maison de la Nature et le Grivy-Loisy Astronomie Club (GLAC)

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RDV à la Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com

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English :

Presentation of the major terrestrial and space observatories, and their role in sky exploration. Focus on the James Webb Space Telescope (JWST) and its unprecedented observation capabilities. This session highlights the scientific advances made possible by these instruments. Org. by Maison de la Nature and Grivy-Loisy Astronomy Club (GLAC)

L’événement Les grands téléscopes Boult-aux-Bois a été mis à jour le 2026-03-17 par Ardennes Tourisme