Beissat

Les Granités Abal

Beissat Creuse

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 18:00:00

fin : 2026-08-27 21:00:00

Date(s) :

2026-08-27

Une petite église en surplomb, une grande pente enherbée, un ruisseau qui court en contrebas, au cœur du bourg de Beissat, des voix qui s’envolent…

18h _ Balade découverte de la commune et de son église

19h _ Abal_ par Abal

Six chanteurs et chanteuses et un percussionniste unissent leurs souffles et leurs voix dans une polyphonie vibrante et percutante. Entre langue occitane et création contemporaine, c’est la mémoire qui se chante, la résistance qui s’affirme, l’émotion qui se partage.

Buvette et petite restauration

Spectacle gratuit, tout public .

Beissat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 64 30 80 lesgranites@hautecorrezecommunaute.fr

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English : Les Granités Abal

L’événement Les Granités Abal Beissat a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de Haute Corrèze