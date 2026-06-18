Chavanac

Les Granités Fibre & Bleu sombre

Le Bourg Chavanac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 18:00:00

fin : 2026-08-24 22:00:00

Date(s) :

2026-08-24

Au milieu des tourbières où paissent les moutons, se dresse le charmant bourg de Chavanac. En écho au pastoralisme, un fil autour duquel on danse, en écho aux paysages, un accordéon qui vibre et divague.

18h Balade découverte la commune et des paysages qui l’entourent avec l’artiste sonore Stella Hadria Cohen

19h Fibre Dakipaya Danza. Un duo de danseuses tout terrain. Un fil qui se déroule à peine perceptible et pourtant si solide.

20h Bleu Sombre Marie Vela. À la tombée de la nuit, un solo accordéon et voix. Depuis le sombre des profondeurs à la lumière du jour qui illumine sous la surface de l’eau et vous enveloppe. Une pièce musicale, nourrie du plaisir de jouer et de dire, qui affleure comme les vagues viennent caresser vos pieds.

Buvette et petite restauration

Spectacles gratuits, tout public .

Le Bourg Chavanac 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 64 30 80 lesgranites@hautecorrezecommunaute.fr

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English : Les Granités Fibre & Bleu sombre

L’événement Les Granités Fibre & Bleu sombre Chavanac a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de Haute Corrèze