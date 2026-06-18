Les Granités Fibre & Bleu sombre Chavanac
Les Granités Fibre & Bleu sombre Chavanac lundi 24 août 2026.
Chavanac
Les Granités Fibre & Bleu sombre
Le Bourg Chavanac Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 18:00:00
fin : 2026-08-24 22:00:00
Date(s) :
2026-08-24
Au milieu des tourbières où paissent les moutons, se dresse le charmant bourg de Chavanac. En écho au pastoralisme, un fil autour duquel on danse, en écho aux paysages, un accordéon qui vibre et divague.
18h Balade découverte la commune et des paysages qui l’entourent avec l’artiste sonore Stella Hadria Cohen
19h Fibre Dakipaya Danza. Un duo de danseuses tout terrain. Un fil qui se déroule à peine perceptible et pourtant si solide.
20h Bleu Sombre Marie Vela. À la tombée de la nuit, un solo accordéon et voix. Depuis le sombre des profondeurs à la lumière du jour qui illumine sous la surface de l’eau et vous enveloppe. Une pièce musicale, nourrie du plaisir de jouer et de dire, qui affleure comme les vagues viennent caresser vos pieds.
Buvette et petite restauration
Spectacles gratuits, tout public .
Le Bourg Chavanac 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 64 30 80 lesgranites@hautecorrezecommunaute.fr
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English : Les Granités Fibre & Bleu sombre
L’événement Les Granités Fibre & Bleu sombre Chavanac a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de Haute Corrèze