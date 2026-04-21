Vendredi découverte Chavanac Chavanac
Vendredi découverte Chavanac Chavanac vendredi 21 août 2026.
Chavanac
Vendredi découverte Chavanac
Le Bourg Chavanac Corrèze
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:30:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Chaque vendredi, une visite vous offre la découverte d’un bourg du Pays d’art et d’histoire.
Réservation conseillée
RDV devant la mairie .
Le Bourg Chavanac 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 31 00 57 pah@payshautecorrezeventadour.fr
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English : Vendredi découverte Chavanac
L’événement Vendredi découverte Chavanac Chavanac a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de Haute Corrèze