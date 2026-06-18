Les Granités Les Chevaliers d’industrie & Moloch / Monolyth Saint-Exupéry-les-Roches jeudi 16 juillet 2026.

Saint-Exupéry-les-Roches

Les Granités Les Chevaliers d’industrie & Moloch / Monolyth

Saint-Exupéry-les-Roches Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 15:00:00

fin : 2026-07-16 22:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Dans un décor de grands hangars métalliques, de pistes en attente et de regards qui cherchent dans le ciel ou se perdent dans les Monts d’Auvergne, la magie n’est pas loin, la musique non plus…

15h Las Vegas Eternel Les Chevaliers d’industrie. Il va à Las Vegas. En camion. Il est magicien. Il suit les pas de Gloria Dea, la première personne à faire de la magie sur scène à Las Vegas.

15h>18h Ateliers créatif, numérique et lecture en famille centre d’animation social et culturelle itinérant Haute-Corrèze

18h Balade découverte aérodrome Ussel-Thalamy

19h Le Troisième Oeil Les Chevaliers d’industrie. Préparez-vous à découvrir la première et l’unique marionnette médiumnique au monde, la seule capable de lire la pensée humaine, de lire l’invisible.

20h30 Moloch/Monolyt du rock teinté de folk, de pop, rempli d’émotions, de la musique, des frissons.

Buvette et restauration

Gratuit .

Saint-Exupéry-les-Roches 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 64 30 80 lesgranites@hautecorrezecommunaute.fr

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English : Les Granités Les Chevaliers d’industrie & Moloch / Monolyth

L’événement Les Granités Les Chevaliers d’industrie & Moloch / Monolyth Saint-Exupéry-les-Roches a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de Haute Corrèze