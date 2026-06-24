Les Greniers du Carré Versigny rue joseph dijon Paris 18 dimanche 4 octobre 2026.

4 sessions d’inscription :

– le 05/09 de 9h à 12h chez Pasticcio, 19 rue Joseph Dijon à Paris 18

– le 12/09 de 9h à 12h chez Pasticcio, 19 rue Joseph Dijon à Paris 18

– le 19/09 de 9h à 12h chez Pasticcio, 19 rue Joseph Dijon à Paris 18

– le 26/09 de 9h à 12h chez Pasticcio, 19 rue Joseph Dijon à Paris 18

Pensez à vous munir d’une copie recto/verso de votre ID, et prévoir 15€ par mètre.

Par courrier postal à destination du Carré Versigny au 25 rue Baudelique à Paris 18 en joignant :

– Vos coordonnées complètes : nom, prénom, tél, mail, adresse postale

– Copie recto verso pièce d’identité

– Nb de mètres souhaités

– Règlement : 15€/m

Vide Greniers très agréable et très fréquenté depuis 13 ans dans les principales rues du Carré Versigny (rues Joseph Dijon, Versigny, Sainte Isaure, et Duhesme) pietonnisées pour l’occasion.

Le dimanche 04 octobre 2026

de 08h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-04T11:00:00+02:00

fin : 2026-10-04T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-04T08:00:00+02:00_2026-10-04T19:00:00+02:00

rue joseph dijon rue joseph dijon 75018 Rues Joseph Dijon, Versigny, Duhesme, et Sainte Isaure (métro Jules Joffrin ou Simplon)Paris 18

carre.versigny@gmail.com https://www.facebook.com/carre.versigny/ https://www.facebook.com/carre.versigny/



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