Les grillades de la musique Saint-Hilaire-la-Treille
Les grillades de la musique Saint-Hilaire-la-Treille samedi 20 juin 2026.
Saint-Hilaire-la-Treille
Les grillades de la musique
Stade Saint-Hilaire-la-Treille Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Venez profiter de la soirée autour de grillades, frites, crêpes avec du bon dans les oreilles distillé par les groupes The March’Mallows et Super Fusion. .
Stade Saint-Hilaire-la-Treille 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 53 69 16
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L’événement Les grillades de la musique Saint-Hilaire-la-Treille a été mis à jour le 2026-06-02 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin