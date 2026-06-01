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Les grillades de la musique Saint-Hilaire-la-Treille

Les grillades de la musique Saint-Hilaire-la-Treille

Les grillades de la musique Saint-Hilaire-la-Treille samedi 20 juin 2026.

Adresse : Stade

Ville : 87190 Saint-Hilaire-la-Treille

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Saint-Hilaire-la-Treille

Les grillades de la musique

Stade Saint-Hilaire-la-Treille Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Venez profiter de la soirée autour de grillades, frites, crêpes avec du bon dans les oreilles distillé par les groupes The March’Mallows et Super Fusion.   .

Stade Saint-Hilaire-la-Treille 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 53 69 16 

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L’événement Les grillades de la musique Saint-Hilaire-la-Treille a été mis à jour le 2026-06-02 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin