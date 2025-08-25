Les gros patinent bien Maison de la musique de Nanterre Nanterre

Les gros patinent bien Maison de la musique de Nanterre Nanterre vendredi 9 janvier 2026.

Imaginez un voyageur anglais à l’embonpoint généreux traversant l’Europe assis sur sa chaise. On ne comprendrait rien à ce qu’il baragouine s’il n’était assisté d’un malingre survolté équipé de sous-titres en carton… Le duo mal assorti est source inépuisable de comique : l’auguste et le clown blanc, Laurel et Hardy, tous les avatars de François Pignon et de ses compères…

Au-delà de la grande poilade, Les Gros patinent bien, c’est la magie du théâtre qui réunit une salle entière autour d’un même imaginaire, porté par le jeu des acteurs et quelques accessoires de rien du tout.

Le Molière du meilleur spectacle comique en 2022 arrive enfin à Nanterre !

Le samedi 10 janvier 2026

de 20h30 à 21h45

Le vendredi 09 janvier 2026

de 20h30 à 21h45

payant

De 6 à 28 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-09T21:30:00+01:00

fin : 2026-01-10T22:45:00+01:00

Date(s) : 2026-01-09T20:30:00+02:00_2026-01-09T21:45:00+02:00;2026-01-10T20:30:00+02:00_2026-01-10T21:45:00+02:00

Maison de la musique de Nanterre 8 Rue des Anciennes Mairies 92000 Nanterre

Métro -> A : Nanterre Ville (Nanterre) (536m)

Bus -> 157159160503 : Plainchamp (Nanterre) (137m)

Vélib -> Chanzy – Sud-Est (326.23m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.maisondelamusique.eu/spectacles/les-gros-patinent-bien/