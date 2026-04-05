Les Grottes de la Falouse, Grottes de la Falouse, Belleray

Informations pratiques

Les Grottes de la Falouse 19 et 20 septembre Grottes de la Falouse Meuse

Limité à 30 personnes. Prévoir des chaussures et une tenue adaptées à la marche. Rdv au Cimetière militaire de Belleray. Réservation obligatoire: Place de la Nation, 55100 Verdun/03.29.86.14.18/ contact@tourisme-verdun.com / www.tourisme-verdun.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Lieu de promenade dominicale bien connu des verdunois au XIXème siècle, levez le voile sur son histoire millénaire durant cette excursion.

Grottes de la Falouse 55100 Belleray Belleray 55100 Meuse Grand Est https://maps.app.goo.gl/J5hyNk8xxpnD3mTX6 Lieu prisé des Verdunois au XIXe siècle, les grottes de la Falouse constituent un site naturel de promenade, témoin d’une occupation ancienne et de récits locaux. Elles sont nichées dans un environnement verdoyant en lisière de Belleray.

Lieu de promenade dominicale bien connu des verdunois au XIXème siècle, levez le voile sur son histoire millénaire durant cette excursion.

©Tourisme Grand Verdun