Les Grottes : l’âme rebelle de Genève, Place des Grottes 1, 1201 Genève, Genève

Les Grottes : l’âme rebelle de Genève Mardi 9 juin, 17h15 Place des Grottes 1, 1201 Genève

Inscription à l’avance obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-09T17:15:00+02:00 – 2026-06-09T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-09T17:15:00+02:00 – 2026-06-09T19:30:00+02:00

Le mardi 9 juin 2026, le TCS Genève vous propose une visite guidée dans le quartier des Grottes, un lieu à part dans l’histoire genevoise, entre mémoire ouvrière, résistance urbaine et esprit alternatif.

Ancien bastion populaire de la rive droite, Les Grottes ont failli disparaître sous les projets de transformation urbaine. Le quartier doit sa survie à la mobilisation de ses habitantes, habitants et squatteurs, qui ont défendu son identité contre le béton. Cette promenade vous invite à redécouvrir ce pan de Genève à travers ses repères historiques, son architecture audacieuse et son énergie singulière.

Au fil d’un parcours d’environ 1 km, sans difficulté particulière, vous replongerez dans l’histoire d’une lutte urbaine devenue emblématique. La visite se terminera par un apéritif dans le quartier, pour prolonger ce moment de découverte dans une ambiance conviviale.

Informations pratiques

Date : mardi 9 juin 2026

Horaires : rendez-vous dès 17h15, retour vers 19h30

Lieu de rendez-vous : place des Grottes

Notre offre

Membre TCS : CHF 30.- (enfant < 16 ans : CHF 15.-)

Non-membre : CHF 60.- (enfant < 16 ans : CHF 30.-)

Compris

Visite guidée

Apéritif

Bon à savoir

Les chiens ne sont pas acceptés lors des activités.

Clôture des inscriptions : 2 juin 2026

Inscription à l’avance obligatoire auprès du TCS :

022 735 46 53

En ligne

Quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève

Route de Meyrin 212, 1217 Meyrin

Chemin de Blandonnet 4, 1214 Vernier

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Découvrez les Grottes lors d’une visite guidée entre mémoire ouvrière, résistance urbaine et lieux alternatifs, suivie d’un apéritif dans le quartier sortie

TCS