Les Grottes : l’âme rebelle de Genève, Place des Grottes 1, 1201 Genève, Genève
Les Grottes : l’âme rebelle de Genève, Place des Grottes 1, 1201 Genève, Genève mardi 9 juin 2026.
Les Grottes : l’âme rebelle de Genève Mardi 9 juin, 17h15 Place des Grottes 1, 1201 Genève
Inscription à l’avance obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-09T17:15:00+02:00 – 2026-06-09T19:30:00+02:00
Fin : 2026-06-09T17:15:00+02:00 – 2026-06-09T19:30:00+02:00
Le mardi 9 juin 2026, le TCS Genève vous propose une visite guidée dans le quartier des Grottes, un lieu à part dans l’histoire genevoise, entre mémoire ouvrière, résistance urbaine et esprit alternatif.
Ancien bastion populaire de la rive droite, Les Grottes ont failli disparaître sous les projets de transformation urbaine. Le quartier doit sa survie à la mobilisation de ses habitantes, habitants et squatteurs, qui ont défendu son identité contre le béton. Cette promenade vous invite à redécouvrir ce pan de Genève à travers ses repères historiques, son architecture audacieuse et son énergie singulière.
Au fil d’un parcours d’environ 1 km, sans difficulté particulière, vous replongerez dans l’histoire d’une lutte urbaine devenue emblématique. La visite se terminera par un apéritif dans le quartier, pour prolonger ce moment de découverte dans une ambiance conviviale.
Informations pratiques
Date : mardi 9 juin 2026
Horaires : rendez-vous dès 17h15, retour vers 19h30
Lieu de rendez-vous : place des Grottes
Notre offre
Membre TCS : CHF 30.- (enfant < 16 ans : CHF 15.-)
Non-membre : CHF 60.- (enfant < 16 ans : CHF 30.-)
Compris
Visite guidée
Apéritif
Bon à savoir
Les chiens ne sont pas acceptés lors des activités.
Clôture des inscriptions : 2 juin 2026
Inscription à l’avance obligatoire auprès du TCS :
022 735 46 53
En ligne
Quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève
Route de Meyrin 212, 1217 Meyrin
Chemin de Blandonnet 4, 1214 Vernier
Place des Grottes 1, 1201 Genève Pl. des Grottes 1, 1201 Genève Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève [{« type »: « link », « value »: « https://tcsge-shop.ch/product/les-grottes/ »}, {« type »: « email », « value »: « info@tcsge.ch »}, {« type »: « phone », « value »: « 0227354653 »}, {« type »: « email », « value »: « info@tcsge.ch »}] [{« link »: « https://tcsge-shop.ch/product/les-grottes/ »}]
Découvrez les Grottes lors d’une visite guidée entre mémoire ouvrière, résistance urbaine et lieux alternatifs, suivie d’un apéritif dans le quartier sortie
TCS
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