Informations pratiques

Bussy

Les Guinguettes de Bussy

Route de Chalivoy Bussy Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:00:00

fin : 2026-09-18 00:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Les Guinguettes de Bussy sont de retour en 2026 !

Ambiance conviviale, musique live, karaoké déchaîné, bonne bière et bons petits plats… tout ce qu’on aime pour passer un bon moment ensemble !

Rendez-vous au stade de foot de Bussy (18130)

Vendredi 22 Mai

Vendredi 26 Juin

Vendredi 17 Juillet

Vendredi 18 Septembre

Boissons — Brasserie La Cillyotte

Restauration — Pork’N Roll

Ambiance musicale — Mediavan

Viens chanter, danser et trinquer avec nous!

Entrée libre avec bonne humeur obligatoire ! .

Route de Chalivoy Bussy 18130 Cher Centre-Val de Loire +33 6 36 05 38 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les Guinguettes de Bussy are back in 2026!

L’événement Les Guinguettes de Bussy Bussy a été mis à jour le 2026-07-16 par PIT LE DUNOIS