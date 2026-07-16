Les Guinguettes de Bussy Bussy
vendredi 18 septembre 2026 · Bussy
Informations pratiques
Bussy
Les Guinguettes de Bussy
Route de Chalivoy Bussy Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18 00:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Les Guinguettes de Bussy sont de retour en 2026 !
Ambiance conviviale, musique live, karaoké déchaîné, bonne bière et bons petits plats… tout ce qu’on aime pour passer un bon moment ensemble !
Rendez-vous au stade de foot de Bussy (18130)
Vendredi 22 Mai
Vendredi 26 Juin
Vendredi 17 Juillet
Vendredi 18 Septembre
Boissons — Brasserie La Cillyotte
Restauration — Pork’N Roll
Ambiance musicale — Mediavan
Viens chanter, danser et trinquer avec nous!
Entrée libre avec bonne humeur obligatoire ! .
Route de Chalivoy Bussy 18130 Cher Centre-Val de Loire +33 6 36 05 38 28
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English :
Les Guinguettes de Bussy are back in 2026!
L’événement Les Guinguettes de Bussy Bussy a été mis à jour le 2026-07-16 par PIT LE DUNOIS