Informations pratiques

Saint-Jean-Mirabel

Les guinguettes de Listours 2026, Saint-Jean-Mirabel

Lieu dit Listours Saint-Jean-Mirabel Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 18:00:00

fin : 2026-08-13 00:00:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-30 2026-08-13 2026-08-27

Tout au long de l’été, venez vivre des soirées festives à Listours dans un cadre champêtre et détendu

Tout au long de l’été, venez vivre des soirées festives à Listours dans un cadre champêtre et détendu. Les guinguettes de Listours vous proposent une programmation variée mêlant concerts en plein air, repas conviviaux, buvette et marchés de producteurs. Chaque soirée offre une ambiance musicale unique, du swing au groove en passant par les musiques du monde. En famille ou entre amis, venez partager un moment chaleureux au cœur de la nature. Un rendez-vous estival à ne pas manquer !

REPAS SUR RESERVATION

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Lieu dit Listours Saint-Jean-Mirabel 46270 Lot Occitanie +33 7 57 18 27 17 collectiflistours@gmail.com

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English :

All summer long, come and enjoy festive evenings at Listours in a relaxed country setting

L’événement Les guinguettes de Listours 2026, Saint-Jean-Mirabel Saint-Jean-Mirabel a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Figeac